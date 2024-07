ACHETER-LOUER.FR : Convocation des actionnaires à l'Assemblée Générale Mixte le 4 septembre 2024

PARIS, 31 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Par communiqué de presse en date du 27 juin 2024, la Société avait informé ses actionnaires qu'elle n'était pas en mesure de diffuser dans les délais légaux l'ensemble de la documentation relative à l'Assemblée Générale Mixte initialement prévue le 28 juin 2024, et en particulier les rapports de son commissaire aux comptes.

La Société informe ses actionnaires que l'ensemble de la documentation relative à l'Assemblée Générale Mixte est désormais disponible sur son site internet dans la rubrique « Informations Investisseurs ».

Dans ces conditions, le Directoire a décidé de reconvoquer les actionnaires de la Société en Assemblée Générale Mixte le 4 septembre prochain à 10h au 243 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris sur le même ordre du jour que l'Assemblée Générale Mixte qui devait se tenir le 28 juin dernier.

L'avis de réunion valant avis de convocation a été publié ce jour au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO) et est également publié sur le site internet de la Société.

À propos d'Acheter-Louer.fr (FR001400JAP8 -ALALO)

Acheter-Louer.fr offre sur les thématiques de l'immobilier et de l'habitat, aux particuliers des conseils, des actualités, des annonces immobilières, des offres sur l'habitat et aux professionnels de l'immobilier et de l'Habitat une gamme complète de solutions marketing.

Thématiques d'annonces immobilières et magazines de réseaux immobiliers

Portail de petites annonces immobilières

Applications mobiles immobilières (acheter-louer.fr – ESTIMATION IMMO)

Podcast immobilier – habitat – Blog immo-habitat – Newsletters immo-habitat

Outils et solutions digitales d'e-marketing, site responsive, applications mobiles

Générations de leads intentionnistes immobilier et habitat

Campagnes e-mailing, SMS et messages vocaux BtoC et BtoB

Magazine, Site, Newsletters et Podcast EXPRESSION - informations pour les professionnels de l'immobilier

Monétisation de Bases de données : Immobilier - Changement - Transition – Habitat

Outils d'Intelligence Artificielle de prédiction des prix de l'immobilier

Vitrine immobilière sur les médias sociaux

Solution de Pige Immobilière

Solutions de ventes aux enchères immobilières en ligne

Allo Mandat : Solution digitale de rentrée de mandat

TRIDISPHERE.FR : Studio de production en imagerie 3D dans l'immobilier et l'habitat

Call-Center immobilier, habitat, PropTech

Acheter-Louer.fr est éligible au PEA-PME

