Résultats semestriels 2024

Audit des comptes semestriels en cours en vue d'une certification par le commissaire aux comptes de la Société

Modification de la gouvernance

En milliers d'euros S1 2024* S1 2023



Chiffre d'affaires 788 1 281

Autres produits d'exploitation 62 343

Produits d'exploitation 850 1 625

EBITDA** - 937 - 546

Charges de personnel Autres charges d'exploitation Amortissements et provisions - 930 - 857 - 7 949 - 1 090 - 1 081 - 993

Impôts et taxes - 12 - 23

Résultat d'exploitation - 8 898 - 1 563

Résultat financier - 5 314 - 2 211

Résultat exceptionnel 56 1

Résultat net de l'ensemble consolidé - 14 159 - 3 772

Résultat net part du groupe -14 154 - 3 772











* Données financières consolidées en cours d'audit

** EBITDA = Résultat d'exploitation + Dotations aux amortissements et provisions + Impôts et taxe

Le groupe ACHETER-LOUER.FR, spécialiste des solutions de marketing digital, du data et de l'imagerie 2D-3D dans l'immobilier et l'habitat, a réalisé sur le 1er semestre 2024, un chiffre d'affaires de 788 k€ en baisse de 38.5% par rapport au 1er semestre 2023. Cette baisse est liée à la crise immobilière qui touche tous les acteurs du secteur et pénalise les transactions immobilières.

Depuis le début du 1er semestre 2024, le Groupe a procédé à certains arbitrages et suspendu les développements web en cours et les nouveaux projets R&D. Ainsi, les autres produits d'exploitation du Groupe sont de 62 k€ au 30 juin 2024, contre 343 k€ au 30 juin 2023.

Portant les produits d'exploitation à 850 K€ contre 1 625 K€ l'an passé (- 48%).

Certification des comptes semestriels au 30 juin 2024

Par communiqué de presse en date du 7 juillet 2024, la Société avait informé ses actionnaires de l'impossibilité pour le commissaire aux comptes de certifier les comptes sociaux et consolidés de la Société de l'exercice clos au 31 décembre 2023.

Dans ces conditions, bien qu'elle n'y soit pas tenue par la règlementation qui lui est applicable, la Société missionne son commissaire aux comptes aux fins de réalisation d'un audit contractuel des comptes clos le 30 juin 2024. A la date du présent communiqué de presse, les comptes sont en cours d'audit en vue de leur certification.

La Société ne manquera pas d'informer ses actionnaires de la mise à disposition des rapports du commissaire aux comptes.

Cette mission d'audit contractuel des comptes semestriels revêt un caractère exceptionnel, motivé par l'impossibilité de certification des comptes de l'exercice écoulé, la Société n'entendant pas y recourir de manière habituelle dans l'avenir.

Des résultats marqués par une forte baisse du chiffre d'affaires

Sur la période, le Groupe s'est attelé à réduire ses coûts de structure notamment ses charges de personnel qui baissent de près de 15% par rapport au 1er semestre 2023.

De même, Acheter-Louer.fr a continué de travailler sur l'optimisation de ses autres charges d'exploitation dont les effets sont déjà perceptibles sur la fin de l'année 2024.

L'EBITDA**, pénalisé par la baisse d'activité, s'établit à - 937 k€ sur le 1er semestre 2024 contre - 546 k€ au 1er semestre 2023.

Le résultat d'exploitation s'inscrit pour sa part à -8 898 k€ contre -1 563 k€ au 1er semestre 2023, et tiens compte d'une dépréciation totale des immobilisations incorporelles pour un montant de 7 505 k€.

Le Résultat financier s'élève à -5 314 k€ et intègre plusieurs dépréciations dont les participations du Groupe au sein des société Adomos, encheres-immo.com, Cocoon-Immo et Getkey pour 1,5 M€, et ceci compte tenu du contexte immobilier très difficile notamment en matière d'immobilier neufs, d'immobilier ancien et d'investissements défiscalisés. De plus, la charge financière technique relative aux conversions des OCEANE s'élève au premier semestre 2024 pour un montant de 3 798 k€

Ces charges financières n'ont entrainé aucune sortie de trésorerie pour le Groupe.

Ainsi, le Résultat net s'établit à -14 154 K€.

Structure financière

En milliers d'euros

S1 2024*

S1 2023 Actif immobilisé

264

10 053 Actif circulant Dont trésorerie et disponibilités

668 179

1 994 63 Capitaux Propres Dont Capital Dont Résultat

6 623 4 647 - 14 154

5 582 1 112 - 3 772 Dettes Dont Emprunts et dettes financières

7 565 5 537

6 435 5 082 TOTAL BILAN

932

12 047

* Données financières consolidées en cours d'audit

Au 30 juin 2024, les disponibilités du Groupe s'élèvent à 179 k€ et l'endettement net se porte à 5 537 k€ pour -6 623 k€ de capitaux propres.

Perspectives

Dans cet environnement économique particulièrement difficile pour le secteur immobilier, la baisse d'activité pèsera mécaniquement sur les résultats annuel 2024.

La baisse d'activité va se poursuivre sur cette fin d'année 2024 et affectera également sur les résultats de 2024 du Groupe.

Acheter-Louer.fr a d'ores et déjà pris des mesures fortes d'économies et continue de travailler activement sur l'optimisation de ses coûts afin de traverser cette crise sectorielle qui devrait se poursuivre jusqu'à la fin du 1er semestre 2025.

Cependant, le Groupe Acheter-Louer.fr, bénéficiant d'un positionnement stratégique sur le digital et la data qui lui offre une certaine agilité, estime avoir les atouts pour pouvoir bénéficier des premières embellies du secteur qui se feront ressentir, notamment avec ses offres e-Data, le développement de la nouvelle activité de Call-Center et avec le développement des activités des filiales ALLODATA (Solution digitale de pige et de rentrée de mandat) et TriDiSphere.fr (Studio d'imagerie 2D et 3D).

Les comptes semestriels au 30 juin 2024 seront disponibles sur le site acheter-louer.fr dans la rubrique « Informations Investisseurs ». Le rapport d'activité semestriel et les annexes seront mis en ligne sur le site d'Euronext et de la société dès leur émission.

Modification dans la gouvernance de la Société

Le Conseil de surveillance a désigné Monsieur Victor HUMBERDOT en qualité de nouveau membre du directoire de la Société pour une durée de 6 ans. Une copie de son curriculum vitae est annexé au présent communiqué de presse. Le Directoire de la Société est désormais composé de 3 membres.

Cette nouvelle désignation permet de renforcer l'équipe de direction.

La Société informe ses actionnaires que le conseil de surveillance de la Société a mis fin au mandat de directeur général de Monsieur Norbert ALVAREZ. Son mandat de membre du directoire reste toutefois en vigueur.

