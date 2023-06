Acheter-Louer.fr et Actusite s'associent pour commercialiser une solution commune de marketing digital complète

PARIS, 13 juin 2023 /PRNewswire/ -- ACHETER-LOUER.FR, spécialiste des solutions de marketing digital et du data dans l'immobilier et l'habitat et Actusite l'agence digitale spécialiste du droit, du patrimoine et de l'assurance annoncent avoir signé un partenariat pour offrir une solution de communication marketing clé-en-main. Ce partenariat stratégique permettra aux agences immobilières de bénéficier d'une solution digitale complète pour leur communication et leur marketing, tout en générant des revenus supplémentaires.

Dans le cadre de cette collaboration, les équipes d'Acheter-Louer.fr commercialiseront auprès des agences immobilières une solution clé-en-main développée par Actusite, comprenant des outils de communication et de marketing digital. Le Groupe complètera la solution technologique d'Actusite par la mise en place de passerelles des flux d'annonces immobilières et l'intégration d'un module d'estimation du prix des biens immobiliers. Cette nouvelle offre commune sera co-marqué Acheter-Louer.fr et Actusite, mettant en valeur les forces des deux sociétés avec un partage des revenus.

En combinant l'expertise d'Acheter-Louer.fr dans le domaine immobilier et la solution digitale développée par Actusite, les agences immobilières pourront bénéficier des avantages suivants :

Création, animation et référencement de site internet immobilier personnalisé.

Création et animation de la vitrine Google My Business de l'agent immobilier.

Création et diffusion de contenus immobiliers personnalisés sur les sites, les réseaux sociaux et les vitrines Google My Business des agents immobiliers, ainsi que via une Newsletter d'actualité immobilière.

En parallèle, les équipes d'Actusite commercialiseront auprès de leurs clients une offre Data de génération de leads qualifiés développée par "Performance Solution", enseigne BtoB du groupe Acheter-Louer.fr. Cette offre permettra aux professionnels réglementés du droit et du chiffre, tels que les conseillers en gestion de patrimoine, les notaires, les courtiers, les agents généraux, les avocats et les experts-comptables, de bénéficier de leads qualifiés pour développer leur activité.

Convaincus de l'importance de la digitalisation dans le domaine immobilier et des professions réglementées, Acheter-Louer.fr et Actusite souhaitent renforcer leur position sur le marché en offrant des solutions complètes et performantes à leurs clients respectifs.

À propos d'Acheter-Louer.fr (FR001400BJ77-ALALO)

Acheter-Louer.fr offre sur les thématiques de l'immobilier et de l'habitat, aux particuliers des conseils, des actualités, des annonces immobilières, des offres sur l'habitat et aux professionnels de l'immobilier et de l'Habitat une gamme complète de solutions marketing.

Acheter-Louer.fr est éligible au PEA-PME

Contact Acheter-Louer.fr : 01 60 92 96 00 [email protected]

Informations investisseurs : https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/infos-invest

Inscription à la liste de diffusion des communiqués : https://www.acheter-louer.fr/abonnement-investisseur

Agenda financier : https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/agenda-financier

À propos d'Actusite

Fondée il y a 10 ans, Actusite est une agence digitale de 25 collaborateurs spécialisée dans le domaine du droit, du patrimoine et de l'assurance. L'agence accompagne les professions réglementées du droit et du chiffre, telles que les conseillers en gestion de patrimoine, les notaires, les courtiers, les agents généraux, les avocats et les experts-comptables, dans leur communication digitale.

https://www.actusite.fr/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/777840/Acheter_louer_fr_Logo.jpg

SOURCE Acheter-louer.fr