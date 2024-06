Acheter-louer.fr prend une participation au capital de Kheops, la start-up de l'I.A. générative souveraine à impact positif pour la création, la gestion et la valorisation de contenu en français des PME Françaises

PARIS, 5 juin 2024 /PRNewswire/ -- ACHETER-LOUER.FR (ISIN FR001400JAP8 – ALALO) spécialiste des solutions de marketing digital, du data et de l'imagerie 2D-3D dans l'immobilier et l'habitat, annonce après avoir signé un partenariat le 07/03/2024, prendre une participation de 5% au capital de la start-up de l'I.A. Kheops.

Cette prise de participation et ce partenariat va permettre à Kheops d'accélérer le développement d'une plateforme dédiée pour les métiers de l'immobilier et de l'habitat.

Kheops a développé une plateforme d'Intelligence Artificielle générative conçue spécifiquement pour répondre aux besoins des PME françaises.

Avec une I.A., basée sur un système open source souverain et entrainée aux usages français (langue, droits, réglementation, normes…), conçue pour réduire les inefficacités opérationnelles et optimiser les performances des processus métiers.

ACHETER-LOUER.FR a participé à une augmentation de capital de Kheops, en acquérant une part minoritaire du capital de la société de 5%, dans le cadre de la souscription à son augmentation de capital.

Le but de cette prise de participation est de venir renforcer le partenariat déjà engagé avec ACHETER-LOUER.FR, permettant d'intégrer nativement la solution Kheops pour les métiers de l'immobilier et de l'habitat, à la plateforme de services d'Acheter-Louer.fr pour tous ses clients on line.

Cette intégration qui a commencée en mai, va permettre de générer de façon dynamique du contenu sur l'univers de l'immobilier et de l'habitat en s'assurant de la qualité, de la pertinence de ces derniers et de leur exclusivité grâce à l'avancée technologique de Kheops.

La commercialisation est prévue pour le mois de juillet.

Fort de cette nouvelle prise de participation et conformément à sa stratégie de développement, ACHETER-LOUER.FR renforce son offre de services digitalisés d'une solution très innovante à destination de ses clients professionnels de l'immobilier et de l'habitat et des particuliers. Le Groupe va poursuivre sa stratégie avec pour ambition de devenir un des leaders des solutions digitales et de la Data dans l'immobilier et l'habitat.

À propos de Kheops

Kheops est une plateforme basée sur l'IA générative conçue pour augmenter la productivité des PME. Cette solution logicielle souveraine s'intègre aux bases de données existantes des entreprises pour en valoriser le contenu, en fournissant des réponses dérivées des données internes qui permettent d'augmenter la productivité des équipes dans divers domaines (développement produits, opérations, marketing, RH,…) Kheops propose également des modèles d'IA générative 'domaine spécifique', le premier domaine concerné est l'Immobilier, en s'appuyant sur des sources externes éprouvées afin d'offrir un flux de données à jour et de garantir une pertinence inégalée sur les contenus générés par l'IA.

À propos d'Acheter-Louer.fr (FR001400JAP8 -ALALO)

Acheter-Louer.fr offre sur les thématiques de l'immobilier et de l'habitat, aux particuliers des conseils, des actualités, des annonces immobilières, des offres sur l'habitat et aux professionnels de l'immobilier et de l'Habitat une gamme complète de solutions marketing.

Contact Acheter-Louer.fr : 01 60 92 96 00 [email protected]

