ACM Biolabs annonce qu'un essai de phase I du vaccin ACM-001 de rappel contre le SRAS-CoV-2 a donné des résultats positifs

Validation clinique de la plateforme ACM Biolabs' Tunable Platform (« ATP™ »), la plateforme d'administration à base de polymères brevetée d'ACM Biolab

Le vaccin ACM-001 a été bien toléré aux doses recommandées, sans effets indésirables graves, et les premières données d'immunogénicité sont encourageantes

ACM a engagé des discussions pour des partenariats en vue de fournir de nouvelles solutions d'administration de médicaments qui répondent aux défis les plus importants auxquels sont confrontés les systèmes d'administration à base de nanoparticules lipidiques (LNP)

SINGAPOUR et BÂLE, Suisse et SYDNEY, 5 septembre 2023 /PRNewswire/ -- ACM Biolabs, une société de biotechnologie qui utilise sa plateforme d'administration de nouvelle génération à base de polymères pour développer de nouvelles nanoformulations à utiliser dans de multiples domaines thérapeutiques, a annoncé aujourd'hui qu'un essai de phase I du vaccin ACM-001 (premier programme de développement au stade clinique de la société) a donné des premiers résultats positifs.

L'ACM-001 est un vaccin de rappel avec adjuvant pour le SARS-CoV-2, le virus responsable du COVID-19. Il comprend un composant de protéine de pointe provenant du variant bêta du SRAS-CoV-2, qui provoque une invasion immunitaire, et un immunostimulant, le CpG 7909, formulé à l'aide de la technologie d'administration à base de polymères de la société, la plateforme ACM Biolabs' Tunable Platform (ATP™).

L'essai, qui a été mené sur 36 sujets répartis dans six sites en Australie, a montré que le vaccin candidat était sûr et bien toléré au niveau de dose recommandé, tant pour l'injection intramusculaire standard que pour l'administration au niveau des muqueuses. Les premières données prometteuses d'immunogénicité indiquent que le vaccin intramusculaire a déclenché une réponse anticorps largement active ciblant les variants antérieurs ainsi que les souches omicron actuellement en circulation.

Les développeurs de vaccins sont confrontés à de nombreux défis, largement connus, lorsqu'ils utilisent des nanoparticules lipidiques (LNP), par exemple, le stockage à très basse température (-60 °C à -90 °C) tout au long de la chaîne d'approvisionnement et le temps de traitement inflexible. La plateforme ATP™ a le potentiel de surmonter bon nombre de ces défis et ACM Biolabs bénéficie également d'une position claire et solide concernant la propriété intellectuelle qui sous-tend sa technologie.

Des données supplémentaires seront présentées lors d'une conférence médicale clé de l'industrie qui aura lieu au cours des prochains mois et publiées dans une revue scientifique à comité de lecture.

Madhavan Nallani, Ph.D., président-directeur général d'ACM Biolabs, a déclaré : « C'est une excellente nouvelle pour ACM Biolabs, car cela réduit considérablement les risques liés à notre technologie de base et nous permet de faire progresser toutes nos formulations en cours de découverte et de développement. Notre technologie a suscité beaucoup d'intérêt de la part de nos partenaires qui, nous en sommes convaincus, trouveront ces données intéressantes pour l'avancement de nos projets avec eux. »

Pierre Vandepapelière, M.D., Ph.D., médecin en chef d'ACM Biolabs, a ajouté : « Ces résultats positifs de la phase I constituent une validation clinique pour la plateforme ATP™, notre plateforme d'administration propriétaire flexible. Cela signifie que nous pouvons aller de l'avant en toute confiance et explorer tout le potentiel de la technologie dans de multiples domaines thérapeutiques, y compris les vaccins. Ce qui nous enthousiasme le plus, c'est la neutralisation plus large lors de l'administration du vaccin qui suggère la haute qualité des anticorps générés en ciblant les cellules immunitaires. Au nom d'ACM, j'aimerais remercier tous les participants à l'étude et les membres du personnel des sites cliniques. »

À propos d'ACM Biolabs

ACM Biolabs est une société de biotechnologie qui utilise sa plateforme de diffusion de nanoparticules à base de polymères pour développer de nouvelles formulations destinées à être utilisées dans de multiples domaines thérapeutiques.

La plateforme ACM Biolabs' Tunable Platform (ATP™) est une plateforme d'administration non virale hybride polymère/lipide qui offre la flexibilité de délivrer de multiples charges utiles, notamment des oligonucléotides, des petites molécules, des protéines et de l'ARNm. La plateforme ATP™ est thermostable, ce qui permet de stocker l'ARNm à 4 °C, contrairement aux systèmes de diffusion actuels à base de nanoparticules lipidiques qui nécessitent un stockage à très basse température. ACM Biolabs a des programmes ciblant de multiples organes, tissus et cellules immunitaires.

La société dispose d'un portefeuille croissant de formulations de produits en phase de découverte et de développement ciblant de nombreux domaines thérapeutiques, notamment les maladies infectieuses, l'oncologie et l'ophtalmologie. Le premier programme de développement au stade clinique d'ACM, ACM-001, est un vaccin adjuvant à base de protéine de pointe SARS-CoV-2 (variant bêta) et la société recherche un partenaire pour développer un vaccin à base d'ARNm. Elle compte plusieurs produits oncologiques, dont un programme pour les tumeurs solides ciblant un récepteur Toll-like (TLR) et un programme pour le cancer du poumon. En ophtalmologie, ACM Biolabs explore une formulation spécialisée adaptée à l'application topique sur la rétine.

ACM Biolabs a été fondée en 2013 à Singapour. Elle possède des filiales à Bâle, en Suisse, et à Sydney, en Australie. L'essai de phase I du vaccin ACM-001 a été entrepris par la filiale australienne d'ACM Biolabs, ACM Biolabs Pty Ltd.

Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur https://acmbiolabs.com/

