ACM Biolabs gibt positive Topline-Ergebnisse einer Phase-I-Studie mit dem SARS-CoV-2-Booster-Impfstoff ACM-001 bekannt

Klinische Validierung der Tunable Platform („ATP™") von ACM Biolab, der proprietären polymerbasierten Verabreichungsplattform von ACM Biolab

ACM-001 wurde in den empfohlenen Dosierungen gut vertragen, es traten keine schwerwiegenden unerwünschten Nebenwirkungen auf und die frühen Immunogenitätsdaten waren ermutigend

ACM führt derzeit Kooperationsgespräche, um neue Lösungen für die Verabreichung von Arzneimitteln anzubieten, die die größten Herausforderungen bei der Verwendung von Verabreichungssystemen auf der Basis von Lipid-Nanopartikeln (LNP) angehen

SINGAPUR und BASEL, Schweiz und SYDNEY, 5. September 2023 /PRNewswire/ -- ACM Biolabs, ein Biotechnologieunternehmen, das seine auf Polymeren basierende Verabreichungsplattform der nächsten Generation nutzt, um neue Nanoformulierungen für den Einsatz in verschiedenen therapeutischen Bereichen zu entwickeln, gab heute positive Topline-Ergebnisse einer Phase-I-Studie mit ACM-001, dem ersten in der klinischen Entwicklung befindlichen Entwicklungsprogramm des Unternehmens, bekannt.

ACM-001 ist ein adjuvierter Auffrischungsimpfstoff gegen SARS-CoV-2, das Virus, das für COVID-19 verantwortlich ist. Es enthält eine Spike-Protein-Komponente aus der immuninvasiven Beta-SARS-CoV-2-Variante und ein Immunstimulans, CpG 7909, das mit der polymerbasierten Verabreichungstechnologie des Unternehmens, der Tunable Platform (ATP™) von ACM Biolabs, formuliert wurde.

Die Studie, die an sechs Standorten in Australien mit 36 Probanden durchgeführt wurde, zeigte, dass der Impfstoffkandidat in der empfohlenen Dosierung sowohl für die normale intramuskuläre Injektion als auch für die Verabreichung über die Schleimhäute sicher und gut verträglich ist. Vielversprechende frühe Immunogenitätsdaten deuten darauf hin, dass der intramuskuläre Impfstoff eine breit angelegte aktive Antikörperreaktion auslöst, die sowohl auf frühere Varianten als auch auf derzeit zirkulierende Omikron-Stämme abzielt.

Impfstoffentwickler stehen bei der Verwendung von Lipid-Nanopartikeln(LNPs) vor zahlreichen, allgemein bekannten Herausforderungen. Dazu gehören die Tiefstkühllagerung (-60°C bis -90°C) in der gesamten Lieferkette und eine unflexible Verarbeitungszeit. ATP™ hat das Potenzial, viele dieser Herausforderungen zu überwinden, und ACM Biolabs profitiert auch von einer klaren und soliden IP-Position, die seine Technologie untermauert.

Weitere Daten werden in den kommenden Monaten auf einer wichtigen medizinischen Konferenz der Branche vorgestellt und in einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift mit Peer-Review veröffentlicht.

Madhavan Nallani, Ph.D., Geschäftsführer von ACM BiolabsBiolabs, kommentierte: „Dies ist eine hervorragende Nachricht für ACM Biolabs, da sie unsere Kerntechnologie erheblich entschärft und es uns ermöglicht, alle unsere Formulierungen in der Erforschung und Entwicklung voranzutreiben. Wir haben viel Interesse an unserer Technologie von Partnern erhalten, bei denen wir davon ausgehen, dass die Daten wertvoll sein werden, wenn wir Projekte mit ihnen vorantreiben."

Pierre Vandepapelière, M.D., Ph.D., Medizinischer Direktor von ACM Biolabs, fügte hinzu: „Diese positiven Phase- I-Ergebnisse stellen eine klinische Validierung für ATP™, unsere flexible proprietäre Verabreichungsplattform, dar. Das bedeutet, dass wir mit Zuversicht voranschreiten und das volle Potenzial der Technologie in verschiedenen therapeutischen Bereichen, einschließlich Impfstoffen, ausschöpfen können. Was uns am meisten begeistert, ist die breitere Neutralisierung nach Verabreichung des Impfstoffs, was auf die hohe Qualität der Antikörper schließen lässt, die von den Zielzellen des Immunsystems gebildet werden. Im Namen der ACM möchte ich mich bei allen Studienteilnehmern und den Mitarbeitern an den klinischen Standorten bedanken."

Informationen zu ACM Biolabs

ACM Biolabs ist ein Biotechnologieunternehmen, das seine proprietäre Nanopartikel-Plattform auf Polymerbasis nutzt, um neue Formulierungen für verschiedene therapeutische Bereiche zu entwickeln.

Die Tunable Platform (ATP™) von ACM Biolabs ist eine nicht-virale Polymer/Lipid-Hybrid-Verabreichungsplattform, die die Flexibilität bietet, verschiedene Nutzlasten wie Oligonukleotide, kleine Moleküle, Proteine und mRNA zu liefern. ATP™ ist thermostabil und ermöglicht die Lagerung der mRNA bei 4 °C, im Gegensatz zu den derzeitigen auf Lipid-Nanopartikeln basierenden Verabreichungssystemen, die eine extrem kalte Lagerung erfordern. ACM Biolabs hat Programme, die auf mehrere Organe, Gewebe und Immunzellen abzielen.

Das Unternehmen verfügt über eine wachsende Pipeline von Produktformulierungen im Entdeckungs- und Entwicklungsstadium, die auf zahlreiche therapeutische Bereiche abzielen, darunter Infektionskrankheiten, Onkologie und Ophthalmologie. Das erste klinische Entwicklungsprogramm von ACM, ACM-001, ist ein adjuvantierter SARS-CoV-2-Spike-Protein-Impfstoff (Beta-Variante), und das Unternehmen sucht einen Partner für die Entwicklung eines mRNA-Impfstoffs. Das Unternehmen hat mehrere Onkologieprodukte, darunter ein Programm für feste Tumore, das auf einen Toll-like-Rezeptor (TLR) abzielt sowie ein Lungenkrebs-Programm. In der Augenheilkunde erforscht ACM Biolabs eine spezielle Formulierung, die für die topische Anwendung auf der Netzhaut geeignet ist.

ACM Biolabs wurde 2013 in Singapur gegründet. Das Unternehmen hat Niederlassungen in Basel, Schweiz, und Sydney, Australien. Die Phase-I-Studie mit ACM-001 wurde von der hundertprozentigen australischen Tochtergesellschaft von ACM Biolabs, ACM Biolabs Pty Ltd, durchgeführt.

Weitere Informationen finden Sie auf: https://acmbiolabs.com/

Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung enthält vorausschauende Aussagen, die auf derzeitigen Annahmen und Prognosen der Geschäftsleitung von ACM Biolabs und ACM Biosciences beruhen. Bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen wesentlich von den hier gemachten vorausschauenden Aussagen abweichen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht in unangemessener Weise auf vorausschauende Aussagen verlassen sollten, da diese nur für den Zeitpunkt dieser Mitteilung gelten. ACM Biolabs und ACM Biosciences lehnen jede Absicht oder Verpflichtung ab, vorausschauende Aussagen zu aktualisieren und zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

