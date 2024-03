ACT fournit des chargeurs pour les déploiements de l'EZTow de TractEasy aux États-Unis et en France

FOUNTAIN VALLEY, Californie et DENVER, 4 mars 2024 /PRNewswire/ -- Advanced Charging Technologies, Inc. (ACT) , fournisseur de premier plan de solutions de recharge à la pointe de la technologie, est ravi d'ajouter les véhicules à guidage automatique (VGA) d'extérieur à la longue liste d'applications bénéficiant de ses technologies avant-gardistes.

Les utilisateurs de véhicules autoguidés connaissent l'importance de la collecte et de l'analyse continues des données d'exploitation. L'intégration de la technologie de recharge ACT Quantum dans les déploiements de véhicules autoguidés assure non seulement une expérience de recharge fiable et efficace, mais fournit également les analyses nécessaires pour optimiser les besoins en recharge et le fonctionnement des flux.

« Nous sommes heureux de soutenir TractEasy et d'intégrer notre solution de recharge de pointe dans les déploiements innovants d'EZTow », s'est réjoui Michael K. Nelson, président d'ACT. « Ces récents déploiements soulignent notre engagement à faire progresser le paysage des véhicules électriques autoguidés, en offrant une expérience de recharge intelligente, transparente et efficace aux utilisateurs de services de remorquage autonomes. »

Rich Reno, PDG de TractEasy, a exprimé son enthousiasme à l'égard des récents déploiements, déclarant : « Les chargeurs d'ACT ont fourni la capacité opérationnelle nécessaire à nos grands clients, avec pour avantage supplémentaire d'avoir un fournisseur capable de soutenir les déploiements dans le monde entier, assurant ainsi une cohérence mondiale pour nos grands clients multinationaux. L'utilisation optimale de notre tracteur de remorquage autonome EZTow exige une souplesse de recharge en intérieur et en extérieur ainsi qu'un accès facile aux principaux ICP opérationnels, y compris les données de charge, qui sont intégrées de façon transparente par ACT. »

L'EZTow est utilisé dans les aéroports et les sites industriels pour la logistique des bagages, du fret et du matériel. Il s'agit du tout dernier produit à bénéficier de l'expertise d'ACT dans le développement de solutions de recharge robustes et efficaces, avec des déploiements récents aux États-Unis et en France. La combinaison des chargeurs d'ACT et des véhicules autoguidés tels que l'EZTow représente une étape importante dans le cheminement vers une solution de manutention plus innovante et axée sur les données.

À propos d'Advanced Charging Technologies (ACT)

Fondée en 2009, Advanced Charging Technologies, Inc. (ACT) est un chef de file reconnu dans l'industrie des solutions intégrées pour les batteries et les technologies de recharge eMHE et eGSE. Vouée à l'innovation constante, ACT stimule la transformation de l'industrie grâce à ses produits de pointe. Son portefeuille comprend des appareils industriels intelligents qui établissent de nouvelles normes et des solutions de parcs connectés qui améliorent l'efficacité opérationnelle. ACT a déployé plus de 60 000 chargeurs dans le monde, ce qui témoigne de sa détermination à progresser grâce à l'excellence technologique. Ancrée dans un service et une éthique inébranlables, ACT se consacre à offrir des produits et des services de qualité exceptionnelle partout dans le monde.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur act-chargers.com

À propos de TractEasy

TractEasy est une coentreprise entre deux leaders de l'industrie : TLD et EasyMile . Elle est un distributeur indépendant de solutions de remorquage autonomes, qui fonctionne en étroite collaboration et en intégration avec ses sociétés mères. Ensemble, elles offrent la technologie sans conducteur la plus avancée du marché aux clients des aéroports et de l'industrie. Son tracteur de remorquage « EZTow » peut remorquer jusqu'à 14 tonnes de façon autonome, en utilisant une gamme de capteurs et de caméras avec traitement en temps réel pour naviguer dans des environnements extérieurs complexes. Il est déjà utilisé par un éventail d'aéroports et de sites de fabrication dans le monde entier, avec une clientèle croissante.

Pour en savoir plus, visitez tracteasy.com