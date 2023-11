Actian relance Actian Data Platform qui, grâce à son interface unique et sa solution d'intégration en tant que service, renforce la fiabilité du traitement et de la gestion des données

La plateforme unifiée facilite l'accès aux données dans les environnements cloud, sur site et hybrides pour alimenter davantage d'utilisateurs professionnels et d'applications gourmandes en données.

AUSTIN, Texas, 14 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Actian Corporation, la division données et analytique de HCLSoftware, a officiellement relancé la Actian Data Platform (anciennement connue sous le nom d'Avalanche), qui offre des capacités hybrides d'intégration en tant que service. La plateforme améliorée soutient la confiance des entreprises dans leurs données, améliore la qualité des données, aide à réduire les coûts et permet une meilleure prise de décision dans l'ensemble de l'entreprise.

Actian Data Platform est unique dans sa capacité à collecter, gérer et analyser des données en temps réel grâce à ses fonctionnalités de base de données transactionnelle, d'intégration de données, de qualité des données et de capacité d'entrepôt de données dans une plateforme facile à utiliser. Elle gère les données à partir de n'importe quels cloud public, cloud multiple ou hybride et environnement sur site via une interface unique.

« Actian Data Platform fournit aux entreprises une intégration de données en libre-service qui réduit les coûts et répond à de nombreux cas d'utilisation sans nécessiter plusieurs produits, a déclaré Emma McGrattan, vice-présidente senior de l'ingénierie chez Actian. Nous simplifions la fourniture d'analyses et d'informations en temps réel auxquelles les entreprises peuvent se fier, qu'elles peuvent utiliser pour agir rapidement. »

Avec l'intégration en tant que service d'Actian, la plateforme rend l'intégration, la qualité et la préparation des données plus faciles que jamais, dans une nouvelle interface utilisateur et une nouvelle conception de l'expérience utilisateur. Les nouvelles capacités d'intégration de la plateforme API-first permettent aux entreprises d'importer des données provenant de sources variées dans la plateforme afin de combler les silos de données et de rationaliser les flux de travail de données sans effort. Les capacités d'intégration natives et les services de qualité des données de la plateforme constituent un ensemble robuste d'outils essentiels pour la gestion et la préparation des données, tels que :

Connexion des sources de données : Les entreprises peuvent intégrer et transformer leurs données à partir de sources variées en créant ou en utilisant des API existantes via des blocs faciles à utiliser et à glisser-déposer en libre-service, éliminant ainsi la nécessité d'utiliser un langage de programmation ou de codage complexe.

Les entreprises peuvent intégrer et transformer leurs données à partir de sources variées en créant ou en utilisant des API existantes via des blocs faciles à utiliser et à glisser-déposer en libre-service, éliminant ainsi la nécessité d'utiliser un langage de programmation ou de codage complexe. Connexion à plusieurs applications : Créez des connexions aux applications offrant une API REST ou SOAP. Utilisez facilement ces connexions pour créer des intégrations réutilisables de données d'entreprise et des intégrations d'applications et gérer les connexions d'API entre les applications cloud et locales.

Créez des connexions aux applications offrant une API REST ou SOAP. Utilisez facilement ces connexions pour créer des intégrations réutilisables de données d'entreprise et des intégrations d'applications et gérer les connexions d'API entre les applications cloud et locales. Élargissement de l'accès aux données : Avec des options d'intégration et de transformation no-code, low-code et pro-code, la plateforme améliore l'ergonomie dans l'ensemble de l'entreprise. La facilité d'utilisation réduit la dépendance aux experts en bases de données et en déploiement de cloud et accélère le délai de livraison des applications.

Avec des options d'intégration et de transformation no-code, low-code et pro-code, la plateforme améliore l'ergonomie dans l'ensemble de l'entreprise. La facilité d'utilisation réduit la dépendance aux experts en bases de données et en déploiement de cloud et accélère le délai de livraison des applications. Simplification du profilage des données : Permet de profiler les données pour identifier les caractéristiques des données, les anomalies des données, évaluer la qualité des données et déterminer les besoins en matière de préparation des données en vue de leur normalisation.

Permet de profiler les données pour identifier les caractéristiques des données, les anomalies des données, évaluer la qualité des données et déterminer les besoins en matière de préparation des données en vue de leur normalisation. Amélioration de la qualité des données : Suivez la qualité des données au fil du temps et appliquez des règles aux intégrations existantes pour identifier et isoler rapidement les incohérences de données.

Actian Data Platform prend en charge l'essor de cas d'utilisation avancés comme l'IA générative en automatisant des tâches de préparation de données fastidieuses, telles que l'agrégation de données, la gestion des valeurs manquantes et la normalisation des données provenant de sources diverses. La capacité d'Actian à fournir des données optimisées pour l'IA permet aux clients d'avoir confiance dans les données qu'ils utilisent pour former efficacement des modèles d'IA et explorer de nouvelles opportunités dans notre économie Digital+, qui évolue rapidement.

« Actian Data Platform nous permet de consolider et d'analyser rapidement toutes nos sources de données disparates pour fournir des rapports précis et opportuns, a déclaré Joe Jones, directeur de l'information chez Aeriz. Nous avons économisé 150 heures par mois qui étaient auparavant consacrées à l'intégration et à la préparation manuelles des données, ce qui a permis à nos analystes de consacrer leurs efforts à des initiatives stratégiques visant à répondre aux défis commerciaux et à contribuer au développement de notre entreprise. »

« D'ici 2025, plus des trois quarts des entreprises disposeront de données réparties entre plusieurs fournisseurs de cloud et centres de données sur site, ce qui nécessitera des investissements dans des produits de gestion de données couvrant plusieurs sites, a déclaré Matt Aslett, directeur de la recherche pour les données et l'analyse chez Ventana Research, qui fait partie d'ISG. Actian Data Platform offre aux responsables des données la certitude qu'ils disposent d'une plateforme stratégique qui peut être utilisée pour traiter une variété de cas d'utilisation sans intégration complexe de multiples produits, facilitant l'accès en libre-service aux données et améliorant la confiance dans les applications axées sur les données. »

Consultez l'article sur le point de vue des analystes de Ventana Research ici : Accélérer l'obtention d'informations stratégiques grâce aux plateformes de données unifiées

La plateforme comprendra la base de données en tant que service d'Actian, un service co-géré flexible qui simplifie le déploiement de bases de données transactionnelles dans le cloud. Ce service est actuellement disponible pour certains clients dans le cadre d'un programme d'accès anticipé.

Pour en savoir plus sur Actian Data Platform, rendez-vous ici :https://www.actian.com/data-platform/

À propos d'Actian

Actian facilite les données. Nous proposons des solutions de données cloud, hybrides et sur site qui simplifient la façon dont les utilisateurs se connectent, gèrent et analysent les données. Nous transformons les entreprises en permettant à nos clients de prendre des décisions sûres et fondées sur des données qui accélèrent la croissance de leur organisation. Notre plateforme de données s'intègre parfaitement, fonctionne de manière fiable et offre des vitesses de pointe à un coût abordable. Actian est une division de HCLSoftware.

