ADC Therapeutics organise une conférence téléphonique sur les résultats financiers du troisième trimestre 2024 le 7 novembre 2024

LAUSANNE, Suisse, 31 octobre 2024 /PRNewswire/ -- ADC Therapeutics SA (NYSE : ADCT), entreprise en phase commerciale de premier plan au niveau mondial pionnière dans le domaine des conjugués anticorps-médicaments (ADC), a annoncé aujourd'hui qu'elle allait organiser une conférence téléphonique et une webdiffusion en direct le jeudi 7 novembre 2024, à 8 h 30 (HNE), afin de présenter ses résultats financiers pour le troisième trimestre 2024 et de faire un bilan opérationnel.

Pour accéder à la conférence téléphonique, veuillez vous inscrire ici. Le numéro d'appel gratuit pour les participants est le 1-800-836-8184 pour l'Amérique du Nord et le Canada. Il est recommandé de s'inscrire 10 minutes avant l'événement, mais il est possible de s'inscrire à l'avance à tout moment. Une retransmission en direct de l'appel sera disponible dans la rubrique « Events and Presentations » de la section Investors du site web d'ADC Therapeutics à l'adresse ir.adctherapeutics.com. La retransmission archivée sera disponible pendant 30 jours après l'appel.

À propos d'ADC Therapeutics

ADC Therapeutics (NYSE : ADCT) est une entreprise en phase commerciale de premier plan au niveau mondial pionnière dans le domaine des conjugués anticorps-médicaments (ADC). L'entreprise développe sa technologie ADC exclusive pour transformer le paradigme du traitement des patients atteints d'hémopathies malignes et de tumeurs solides.

ZYNLONTA (loncastuximab tesirine-lpyl), l'ADC ciblant le CD19 d'ADC Therapeutics, a reçu l'autorisation accélérée de la FDA et l'autorisation conditionnelle de la Commission européenne pour le traitement du lymphome diffus à grandes cellules B récidivant ou réfractaire après au moins deux lignes de traitement systémique. ZYNLONTA est également en cours de développement en association avec d'autres agents et dans des lignes de traitement antérieures. Outre ZYNLONTA, ADC Therapeutics a de plusieurs ADC en cours de développement clinique et préclinique.

ADC Therapeutics est basée à Lausanne (Biopôle), en Suisse, et a des activités à Londres et dans le New Jersey. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://adctherapeutics.com/ et suivez l'entreprise sur LinkedIn.

ZYNLONTA® est une marque déposée d'ADC Therapeutics SA.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des dispositions de la sphère de sécurité du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Dans certains cas, il est possible de distinguer les déclarations prospectives grâce à des termes tels que « peut », « sera », « devrait », « serait », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « planifier », « prévoir », « croire », « estimer », « prédire », « potentiel », « sembler », « chercher à », « futur », « continuer à », ou « paraître » ou la forme négative de ces termes ou des expressions similaires, bien que toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas ces mots distinctifs. Les déclarations prospectives sont soumises à certains risques et incertitudes qui peuvent entraîner des différences significatives entre les résultats réels et les résultats décrits. Les facteurs susceptibles de provoquer de telles différences sont notamment les suivants : les liquidités escomptées d'ici la mi-2026 ; la capacité de l'entreprise à augmenter les recettes de ZYNLONTA® aux Etats-Unis ; la capacité de nos partenaires à commercialiser ZYNLONTA® sur les marchés étrangers, le calendrier et le montant des futures recettes et des paiements qui nous seront versés dans le cadre de ces partenariats et leur capacité à obtenir l'autorisation de ZYNLONTA® à l'étranger ; le calendrier et les résultats des projets de recherche et de développement ou des essais cliniques de l'entreprise ou de ses partenaires, notamment LOTIS 5 et 7, ADCT 601 et 602, ainsi que les premières recherches sur certaines tumeurs solides avec différentes cibles, molécules de liaison et charges utiles ; le calendrier et les résultats des essais entrepris par les chercheurs, y compris ceux qui étudient le LF et le LZM, ainsi que la stratégie en matière d'autorisation et/ou de compendium potentielle et les perspectives d'avenir ; le calendrier et les résultats des demandes d'autorisation pour les produits ou produits candidats de l'entreprise ; les actions de la FDA ou des autorités réglementaires étrangères ; les recettes et les dépenses prévues ; la dette de l'entreprise, y compris Healthcare Royalty Management, Blue Owl et Oaktree, et les restrictions imposées aux activités de l'entreprise par cette dette, la capacité à respecter les conditions des différents accords et à rembourser cette dette et les liquidités importantes nécessaires au service de cette dette ; et la capacité de l'entreprise à obtenir des ressources financières et autres pour ses activités de recherche, de développement, cliniques et commerciales. Des informations supplémentaires concernant ces facteurs et d'autres facteurs susceptibles d'entraîner des différences significatives entre les résultats réels et les résultats prévus dans les déclarations prospectives figurent dans la section « Facteurs de risque » du rapport annuel de l'entreprise sur le formulaire 10-K et dans les autres rapports périodiques et actuels de l'entreprise ainsi que dans les documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Ces déclarations impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, les performances, les réalisations ou les perspectives soient sensiblement différents des futurs résultats, performances, réalisations ou perspectives exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. L'entreprise conseille aux investisseurs de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives contenues dans le présent document.

CONTACTS :



Investisseurs

Marcy Graham

ADC Therapeutics

[email protected]

+1 650-667-6450



Médias

Nicole Riley

ADC Therapeutics

[email protected]

+1 862-926-9040

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2543351/ADC_Therapeutics_SA__logo.jpg