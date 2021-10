AddOn Networks lance de nouveaux émetteurs-récepteurs optiques compatibles avec Linksys®

Alors que les entreprises du monde entier s'adaptent à un monde post-pandémique, la transformation de l'infrastructure du réseau est un domaine clé d'investissement. Les solutions compatibles avec Linksys ® d'AddOn aideront les entreprises à construire et à étendre rapidement leurs réseaux avec des émetteurs-récepteurs optiques à faible coût, performants et faciles à installer qui répondent aux exigences croissantes des utilisateurs en matière de données.

« Notre objectif est de permettre aux entreprises de toute taille d'obtenir et de mettre en place rapidement des réseaux fiables et évolutifs, et ce très facilement », a déclaré Sam Walker, vice-président des canaux de distribution chez AddOn Networks. « Les émetteurs-récepteurs compatibles avec Linksys® d'AddOn aideront de nombreuses entreprises dans le monde entier. »

« Les entreprises n'ont pas eu le choix que d'entrer dans une nouvelle ère de travail. Il est primordial qu'elles disposent de l'infrastructure appropriée », a ajouté Marc Sarver, directeur des ventes de Linksys®. « Nous sommes ravis de travailler en étroite collaboration avec AddOn pour offrir des solutions globales aux entreprises afin qu'elles puissent fonctionner au mieux de leurs capacités. »

Les émetteurs-récepteurs compatibles avec Linksys® d'AddOn peuvent être achetés auprès des canaux approuvés d'AddOn et de Linksys® en Amérique du Nord et en EMOA.

À propos d'AddOn Networks

AddOn Networks est le leader mondial des solutions de connectivité optique pour les réseaux de centres de données, d'entreprises, de gouvernements, d'éducation et de prestataires en soins de santé. L'entreprise exerce ses activités dans plus de 25 pays par le biais de ses canaux commerciaux de longue date afin d'assurer la continuité de l'approvisionnement et un service de classe mondiale.

Elle offre un catalogue réseau complet d'émetteurs-récepteurs optiques et de câbles haute vitesse qui sont 100 % compatibles, sur le plan de la forme et des fonctionnalités, avec les dispositifs de 100 fabricants OEM, soit plus de 20 000 systèmes et plateformes. Ses solutions certifiées sont couvertes par une garantie à vie et une assistance technique mondiale offerte en tout temps. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.addonnetworks.com.

