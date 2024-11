Aden Energies obtient un investissement de HongShan Infrastructure Fund et fixe un objectif de 1,5 GW pour sa phase I

HONG KONG et SINGAPOUR, 12 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Aden Energies, filiale spécialisée dans les solutions renouvelables et d'efficacité énergétique d'Aden Group, est ravie d'annoncer la conclusion d'un partenariat stratégique avec HongShan Infrastructure Fund. Ensemble, ils formeront une entité commune basée à Hong Kong et Singapour, opérant sous la bannière Aden Energies. Ce partenariat vise à renforcer les capacités d'investissement et de développement de SPV d'Aden Energies sur ses marchés stratégiques de la région APAC, notamment en Chine, au Vietnam et en Indonésie.

Dans le cadre de ce partenariat, Aden Energies et HongShan Infrastructure Fund ont finalisé un accord d'investissement pour la phase I, marquant le début d'une collaboration à long terme. Cette phase initiale a pour objectif de soutenir les initiatives d'Aden Energies en matière de décarbonisation à grande échelle pour les installations industrielles, commerciales et municipales, avec un objectif ambitieux de 1,5 GW.

L'atteinte de cet objectif repose sur le modèle intégré d'investissement et de gestion d'actifs d'Aden Energies, spécialement conçu pour les grandes infrastructures. Durant la première année, Aden Energies concentrera ses efforts sur des solutions combinant énergies renouvelables et systèmes de stockage, en ciblant des installations à l'échelle régionale et multisite. Grâce au soutien financier et stratégique de ce nouveau partenariat, Aden Energies continuera à étendre son portefeuille de projets en Chine, son principal marché, tout en renforçant sa présence au Vietnam et en Indonésie pour accélérer la transition énergétique des clients de la région ASEAN.

Joachim Poylo, Président du groupe Aden, a déclaré : « Nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée de ce partenariat avec HongShan, dont le nom est synonyme d'entrepreneuriat et d'innovation. C'est une étape décisive pour notre groupe, et nous sommes impatients d'accompagner HongShan dans son virage vers les infrastructures d'énergies nouvelles. »

À propos d'Aden Energies

Aden Energies, filiale d'Aden Group, est dédiée à l'accélération de la transition énergétique et à la décarbonisation des bâtiments pour les grandes entreprises et municipalités. Spécialisée dans les énergies renouvelables, le stockage, les actifs énergétiques et les centrales virtuelles (VPP), Aden Energies offre des infrastructures énergétiques de pointe et des performances optimisées grâce à sa plateforme de données Akila.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2553847/Aden_Energies_PR_pic.jpg