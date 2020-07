Adomos: Compte rendu de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 30 juin 2020

Deuxieme convocation de l'assemble generale ordinaire et extraordinaire le 23 juillet 2020 pour cause de defaut de quorum

PARIS, 2 juillet 2020 /PRNewswire/ -- L'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires d'ADOMOS s'est réunie le 30 juin 2020 au 243 Boulevard Saint-Germain – 75007 Paris à 9 heures sous la présidence de Monsieur Fabrice ROSSET, Président Directeur Général.

A cette date, le nombre total d'actions de la Société s'élevait à 30 201 931 pour

32 432 810 droits de vote.

Lors de cette assemblée générale, les actionnaires présents, régulièrement représentés, ou ayant valablement donné procuration au Président ou voté par correspondance, détenaient ensemble 5 184 955 actions et 6 291 906 droits de vote soit 17,16 % des actions ayant le droit de vote.

Le quorum de 1/5ème des actions ayant le droit de vote nécessaire pour délibérer sur les projets de résolutions présentés en assemblée générale ordinaire, soit 6 040 387 actions ayant le droit de vote n'ayant pas été atteint, il n'a pas pu être procédé aux votes des résolutions figurant à l'ordre du jour.

Le quorum de 1/4 des actions ayant le droit de vote nécessaire pour délibérer sur les projets de résolutions présentés en assemblée générale extraordinaire, soit 7 550 483 actions ayant le droit de vote n'ayant pas été atteint, il n'a pas pu être procédé aux votes des résolutions figurant à l'ordre du jour.

En conséquence, le Conseil d'administration a décidé de procéder à une seconde convocation de cette assemblée générale ordinaire sur le même ordre du jour, pour le

23 juillet 2020 à 9 heure

au 243 Boulevard Saint-Germain – 75007 Paris 2ème étage

Il est rappelé que le texte des projets de résolutions inscrits à l'ordre du jour et présentés par le Conseil d'administration figure dans l'avis de réunion valant avis de convocation publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires du 25 mai 2020 (Bulletin n°63- Annonce n° 2001932) et dans l'avis de convocation publié le 15 juin 2020 au journal d'annonces légales « Les Petites Affiches ».

Adomos (ALADO, code ISIN FR0013247244), est un intervenant majeur de la distribution par Internet d'immobilier d'investissement locatif à destination du particulier. www.adomos.com/infofi

