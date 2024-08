ADONIS 16.0 : Une nouvelle référence en matière de gestion personnalisée des processus métier

ADONIS 16.0 dispose de nombreuses nouvelles fonctionnalités qui améliorent l'efficacité des processus et renforcent la collaboration BPM.

PARIS, 20 août 2024 /PRNewswire/ -- BOC Group annonce la sortie de la nouvelle version de la suite BPM ADONIS 16.0, qui constitue une avancée significative en élargissant considérablement les possibilités de gestion des processus métier (BPM). Cette nouvelle version introduit une série de fonctionnalités très attendues visant à améliorer l'expérience BPM pour tous les utilisateurs d'ADONIS.

Aperçu des principales nouveautés :

Administration web optimisée : Les utilisateurs peuvent désormais configurer leurs environnements de manière encore plus rapide et efficace grâce à des paramètres accessibles directement depuis le navigateur.

Métamodèle personnalisable : Les attributs, les champs et les textes d'aide peuvent être facilement adaptés aux besoins spécifiques de l'organisation, ce qui permet de personnaliser l'expérience BPM.

De plus, ADONIS 16.0 favorise la collaboration en affichant les modèles de processus fréquemment utilisés, en encourageant et en exploitant les connaissances collectives des utilisateurs et en fournissant des informations plus complètes sur l'outil. L'amélioration de la documentation enrichit le réseau de valeur des processus, permettant de découvrir de nouveaux scénarios et d'impliquer un plus grand nombre de parties prenantes. Cette nouvelle version offre également de nouveaux cas d'utilisation tels que la gestion stratégique des processus et la gestion de la continuité des activités (Business Continuity Management - BCM).

Parmi les améliorations de l'interface utilisateur figurent des vignettes intuitives, des descriptions détaillées et une meilleure accessibilité, qui favorisent ainsi la navigation et la convivialité de l'expérience utilisateur.

« Avec ADONIS 16.0, nous établissons une nouvelle référence pour une gestion des processus métier personnalisée et excellente », déclare avec conviction Tobias Rausch, chef de produit ADONIS chez BOC Group. « Cette dernière version offre aux organisations des possibilités exceptionnelles de personnalisation et de collaboration pour faire progresser leurs initiatives BPM ».

Des informations détaillées sur cette nouvelle version sont disponibles sur le site web de BOC Group.

BOC Group encourage toutes les parties intéressées à découvrir cette nouvelle version d'ADONIS grâce à la version gratuite ADONIS:Community Edition et à bénéficier des dernières mises à jour.

À propos de BOC Group

BOC Group développe des logiciels de modélisation et de cartographie dans les domaines du BPM, de l'EA et de la GRC, ainsi que des services, pour une gestion efficace et digitale des actifs de votre organisation. Nos outils sont basés sur l'interconnectivité et la collaboration. Ils s'adaptent facilement à vos besoins et peuvent s'intégrer à un grand nombre d'autres applications.

ADONIS compte parmi ses clients internationaux : Airbus, Allianz, Emerson, Generali, Hilti, Rewe, Telefonica et bien d'autres.

