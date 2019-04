Advagym, une entreprise née du programme d'accélération des startups de Sony numérise l'expérience de l'entraînement sportif

Advagym est activement utilisée dans les salles de sport en Europe. Elle s'adapte à leurs équipements existants et leur permet de se transformer en salles de sport numériques du jour au lendemain. Après avoir fait l'objet d'essais techniques et commerciaux, Advagym est la deuxième entreprise lancée en Europe par SSAP, programme qui développe des projets de startups et apporte son soutien aux opérations commerciales de celles-ci.

Fonctionnement d'Advagym

Advagym utilise un capteur de « temps de vol » sur les équipements de force pour enregistrer les répétitions, les réglages et la vitesse de déplacement. Il suffit aux utilisateurs de toucher leur téléphone avec la « rondelle du capteur » pour commencer à suivre leur entraînement en temps réel, et les statistiques sont automatiquement téléchargées dans l'application Advagym.

Les rondelles situées dans les espaces où sont utilisés des haltères permettent aux utilisateurs de sélectionner le cours à partir d'une liste d'exercices ou de créer les leurs, tandis que les rondelles utilisées sur les unités d'entraînement fonctionnelles sont reliées à des vidéos et des instructions étape par étape sur les séances d'entraînement proposées.

Les utilisateurs d'Android et d'iOS peuvent télécharger gratuitement l'application Advagym, ce qui leur permet d'enregistrer leurs séances d'entraînement de prédilection et leurs réglages de machine préférés, d'ajouter des séances d'entraînement à base d'haltères, de créer leurs propres plans d'entraînement et de consulter leur historique complet des séances.

Advagym permet également aux entraîneurs personnels et aux équipes de salles de sport de renforcer l'interaction et la communication avec les utilisateurs et de les motiver davantage en créant des programmes d'entraînement personnalisés et en leur apportant des commentaires sur les progrès réalisés. Les salles de sport peuvent utiliser la solution pour surveiller l'utilisation de l'équipement et obtenir des informations précieuses sur les préférences des utilisateurs.

Facile à installer, Advagym ne demande pas de câbles et ne fait pas d'interférences avec les autres équipements des salles de sport, et elle est dotée d'une batterie ayant une durée de plusieurs années. Cette solution de gym intelligente fonctionne comme une plate-forme open source, permettant aux membres, au personnel de la salle de sport et aux entraîneurs personnels d'accéder à l'ensemble de la base de données.

Henrik Bengtsson, directeur commercial principal d'Advagym, déclare : « Advagym aide les salles de sport à attirer de nouveaux membres et à les garder plus longtemps. La solution motive les personnes qui vont à la salle de sport à atteindre leurs objectifs et est un outil utile de communication entre la salle de sport et ses membres ».

À propos du Sony Startup Acceleration Program (SSAP)

Sony Startup Acceleration Program (programme d'accélération des startups de Sony) a été lancé pour la première fois au Japon en avril 2014 en tant qu'écosystème d'incubation pour les startups, dans le but d'accélérer le développement de nouvelles idées commerciales prometteuses proposées par les employés du groupe Sony dans des entreprises déjà accomplies et d'apporter de nouvelles innovations. Au Japon, 12 entreprises sont nées de l'activité de ce programme jusqu'à maintenant. Depuis lors, le programme s'est élargi à l'Europe en 2016, où il est basé à Lund, en Suède. Advagym est la 2e entreprise commerciale et la 14e entreprise du SSAP au total.

Pour toute demande d'information commerciale ou pour tout autre renseignement, veuillez consulter le site www.advagymsolutions.com

Mention juridique

« SONY » est une marque déposée de Sony Corporation. Toutes les autres marques commerciales ou marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Vous trouverez des informations supplémentaires sur les marques commerciales sur notre site Web à l'adresse : www.sonymobile.com/global-en/legal/trademarks-and-copyright

Contact : advagym@sonymobile.com

(Logo : https://mma.prnewswire.com/media/846104/Sony_Logo.jpg)

(Photo : https://mma.prnewswire.com/media/846105/advagym_lifestyle.jpg)

Related Links

http://www.sonymobile.com



SOURCE Sony