Aetina collabore avec Qualcomm pour faire progresser l'IA en périphérie grâce à des solutions sur site révolutionnaires

TAIPEI, 12 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Aetina Corporation, l'un des principaux fournisseurs de solutions d'intelligence artificielle et filiale du groupe Innodisk, annonce aujourd'hui sa collaboration avec Qualcomm Technologies, Inc., qui a dévoilé Qualcomm® AI On-Prem Appliance Solution et Qualcomm® AI Inference Suite pour un déploiement sur site. Cette collaboration associe les accélérateurs d'inférence et les logiciels avancés de Qualcomm Technologies au matériel informatique périphérique d'Aetina afin d'offrir une puissance de calcul sans précédent et des applications d'IA prêtes à l'emploi pour les entreprises et les organisations industrielles.

L'offre phare, l'Aetina MegaEdge AIP-FR68, établit une nouvelle référence dans le secteur en intégrant la famille de cartes d'accélération ® Cloud AI de Qualcomm . Chaque carte Cloud AI 100 Ultra offre une puissance de calcul IA impressionnante de 870 TOPS sur des entiers de 8 bits (INT8) tout en conservant une efficacité énergétique remarquable avec une consommation de seulement 150W. Le système prend en charge deux cartes Cloud AI 100 Ultra dans une seule station de travail. Cette combinaison inédite de puissance et d'efficacité dans un format compact révolutionne le traitement de l'IA sur site, rendant l'informatique d'entreprise plus accessible que jamais.

Richard Hung, vice-président d'Aetina, souligne le potentiel de transformation : « Notre collaboration avec Qualcomm Technologies marque une avancée significative dans le déploiement de l'intelligence artificielle. En intégrant cet écosystème complexe à un format de bureau, nous démocratisons l'accès aux capacités d'IA de niveau professionnel. Cette solution permet aux entreprises d'exécuter localement des modèles d'IA sophistiqués, en garantissant la confidentialité des données tout en maintenant une interopérabilité supérieure et des performances au niveau du cloud. »

La collaboration introduit des applications innovantes dans l'IA générative, en particulier par le biais de grands modèles de langage (LLM) avec la génération augmentée de récupération (RAG). Cette avancée permet aux organisations de développer, tester et personnaliser rapidement des modèles d'IA générative sur des postes de travail PC standard, avec une évolutivité transparente vers des centres de données privés ou sur cloud. Cette capacité est particulièrement précieuse pour les secteurs nécessitant un traitement sécurisé et performant de l'IA, tels que la santé, la finance, le commerce de détail et l'industrie manufacturière. En outre, cette collaboration renforce le rôle d'Aetina en tant qu'innovateur clé en matière d'IA au sein du groupe Innodisk, soulignant son expertise en matière de partenariats mondiaux.

« Nous sommes ravis de présenter des solutions innovantes et avancées d'appareils d'inférence d'IA sur site avec Aetina », déclare Rashid Attar, vice-président principal de l'ingénierie chez Qualcomm Technologies, Inc. « Ces solutions répondent aux besoins des entreprises en matière d'IA sur site dans un grand nombre de secteurs et, associées à l'AI Inference Suite, elles permettent de créer une large gamme d'agents, d'applications et de cas d'utilisation de l'IA.

La Qualcomm AI On-Prem Appliance Solution associe des processeurs de pointe à la suite complète Qualcomm AI Inference Suite for On-Prem pour offrir une solution informatique d'IA puissante et localisée qui fonctionne efficacement dans les environnements d'entreprise. La nouvelle solution groupée sera disponible auprès des partenaires de distribution mondiaux à partir du premier trimestre 2025, marquant ainsi une étape importante dans l'accessibilité de l'IA de niveau entreprise aux organisations de toutes tailles.

À propos d'Aetina Corporation

Aetina, fournisseur de solutions d'IA de pointe, propose une large gamme de systèmes informatiques d'IA, de plateformes, de matériel et d'outils logiciels idéaux pour la création de différents types d'IA verticale. Les solutions intégrées d'Aetina dotent d'intelligence artificielle ses ordinateurs Arm, x86, ses GPU, son matériel ASIC, ses logiciels de gestion cloud et ses outils de développement, offrant des suites matérielles et logicielles complètes et sur mesure pour permettre une progression rapide et fluide de l'intellectualisation des systèmes à la périphérie. Grâce à son réseau d'écosystèmes, Aetina rend la création et le déploiement de n'importe quelle application spécifique alimentée par l'IA hautement réalisable en tirant parti des technologies d'IA de ses partenaires mondiaux.

Qualcomm est une marque commerciale ou une marque déposée de Qualcomm Incorporated. Les produits de marque Qualcomm sont des produits de Qualcomm Technologies, Inc. et/ou de ses filiales.

