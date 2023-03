Aetina et CVEDIA s'associent pour proposer des solutions d'analyse vidéo avancées basées sur l'IA et optimisées par les modules System-on NVIDIA Jetson Orin

NOUVEAU TAIPEI, 23 mars 2023 /PRNewswire/ -- Aetina s'associe à CVEDIA pour proposer des solutions d'analyse vidéo avancées basées sur l'IA afin d'améliorer la sécurité publique et de rendre les villes plus intelligentes et les réseaux routiers plus sûrs. Ces solutions font appel aux ordinateurs embarqués d'Aetina construits avec les derniers systèmes sur modules (SoM) NVIDIA® Jetson Orin™ et aux modèles d'IA synthétique de CVEDIA, qui permettent de détecter des objets et des mouvements humains à faible latence en périphérie. En adoptant l'analyse vidéo basée sur l'IA, les sociétés de sécurité et les intégrateurs de systèmes peuvent optimiser leurs opérations et renforcer les mesures de sécurité. Au cours du salon ISC West 2023, Aetina et CVEDIA présenteront ces solutions afin de démontrer comment elles exploitent l'apprentissage profond pour détecter, suivre et analyser avec précision des objets et des événements à partir de vidéos, ce qui permet aux sociétés de générer rapidement des informations et d'améliorer leurs processus de prise de décision.

Aetina and CVEDIA Join Forces to Launch Advanced AI Video Analytics Solutions Powered by NVIDIA Jetson Orin System-on Modules at ISC West 2023

Les ordinateurs embarqués d'Aetina qui prennent en charge les solutions SoM NVIDIA Jetson AGX Orin™, Orin NX ou Orin Nano™ sont conçus pour la création de différents types d'IA verticale. Les ordinateurs embarqués fournissent la puissance de calcul nécessaire aux solutions d'IA de CVEDIA pour exécuter des processus d'inférence en temps réel ; ils sont également compatibles avec tout type de caméra afin de recevoir des vidéos haute résolution pour effectuer des analyses.

Les solutions d'IA conçues par CVEDIA sont capables d'estimer le nombre de personnes dans une foule, de détecter les intrusions, les glissades et les chutes, de cartographier les distances sociales, de classer les véhicules et de les compter, ce qui est idéal pour des applications liées à la ville intelligente, à la sécurité et à la circulation. Ces modèles, conçus à partir d'une technologie synthétique de pointe, sont sûrs et rapidement mis sur le marché, ce qui permet aux intégrateurs de systèmes et aux propriétaires d'entreprises d'adopter l'IA sans difficulté.

Systèmes et plateformes d'informatique en périphérie d'Aetina

En tant que membre d'élite du réseau de partenaires NVIDIA, Aetina propose divers systèmes et plateformes d'informatique en périphérie (des ordinateurs embarqués de petite taille et économes en énergie) équipés de la gamme complète de SoM NVIDIA Jetson, y compris la dernière série Jetson Orin. Ces systèmes et plateformes peuvent être facilement intégrés dans des systèmes plus importants axés sur l'IA ou agir comme un ordinateur d'IA complètement autonome.

Plateforme d'analyse vidéo basée sur l'IA de CVEDIA

CVEDIA-RT est une solution logicielle unique qui facilite la conception et le déploiement de l'analyse vidéo basée sur l'IA. La plateforme logicielle est préinstallée avec des dizaines de solutions d'analyse vidéo et de vision par ordinateur, notamment des algorithmes de détection d'objets, de classification et de Re-ID, de suivi d'objets, de mouvement intelligent, d'heuristique et de logique d'entreprise, tous intégrés dans le moteur d'inférence de la plateforme. Grâce à l'utilisation de données synthétiques exclusives pour former les algorithmes, CVEDIA fournit des taux de détection extrêmement élevés tout en réduisant les faux positifs, ce qui rend l'adoption de l'IA plus intéressante pour les dirigeants d'entreprises.

