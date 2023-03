Aetina und CVEDIA bringen gemeinsam fortschrittliche KI-Videoanalyse-Lösungen auf Basis von NVIDIA Jetson Orin System-on-Modulen auf den Markt

NEW TAIPEI CITY, 22. März 2023 /PRNewswire/ -- Aetina bringt in Zusammenarbeit mit CVEDIA fortschrittliche KI-gestützte Videoanalyselösungen für mehr öffentliche Sicherheit, intelligentere Städte und sicherere Verkehrsnetze auf den Markt. Die Lösungen umfassen eingebettete Computer von Aetina, die mit den neuesten NVIDIA® Jetson Orin™ System-on-Modulen (SoMs) ausgestattet sind, sowie die synthetischen KI-Modelle von CVEDIA, die eine Erkennung von Objekten und menschlichen Bewegungen mit geringer Latenz am Rande der Bildfläche ermöglichen. Durch den Einsatz von KI-gestützter Videoanalyse können Sicherheitsunternehmen und Systemintegratoren den Betrieb optimieren und die Sicherheitsmaßnahmen verbessern. Während der ISC West 2023 werden Aetina und CVEDIA die Lösungen vorstellen, um zu demonstrieren, wie sie Deep Learning nutzen, um Objekte und Ereignisse in Videos genau zu erkennen, zu verfolgen und zu analysieren. Dadurch können Unternehmen im Handumdrehen Erkenntnisse gewinnen und ihre Entscheidungsprozesse verbessern.

Aetina and CVEDIA Join Forces to Launch Advanced AI Video Analytics Solutions Powered by NVIDIA Jetson Orin System-on Modules at ISC West 2023

Die eingebetteten Computer von Aetina, die die NVIDIA Jetson AGX Orin™, Orin NX oder Orin Nano™ SoMs unterstützen, sind für die Entwicklung verschiedener Arten von vertikaler KI konzipiert. Die eingebetteten Computer stellen die Rechenleistung für die KI-Lösungen von CVEDIA zur Verfügung, um Inferenzprozesse in Echtzeit durchzuführen; sie sind auch mit jeder Art von Kamera kompatibel, um hochauflösende Videos für die Analyseaufgaben zu empfangen.

Die von CVEDIA entwickelten KI-Lösungen sind in der Lage, Menschenmengen abzuschätzen, Eindringlinge zu erkennen, Ausrutscher und Stürze zu erkennen, soziale Distanzen zu kartieren, Fahrzeuge zu klassifizieren und Autos zu zählen - ideal für Anwendungen in den Bereichen Smart City, Sicherheit und Verkehr. Die mit modernster synthetischer Technologie erstellten Modelle sind sicher und schnell auf dem Markt und helfen Systemintegratoren und Geschäftsinhabern, KI problemlos einzuführen.

Aetinas Edge Computing Systems und Plattformen

Als Elitemitglied des NVIDIA Partner Network bietet Aetina verschiedene Edge-Computing-Systeme und -Plattformen — kleine, energieeffiziente Embedded-Computer — an, die von der gesamten Palette der NVIDIA Jetson SoMs angetrieben werden, einschließlich der neuesten Jetson Orin Serie. Diese Systeme und Plattformen können problemlos in größere KI-gesteuerte Systeme integriert werden oder als völlig eigenständige KI-Computer fungieren.

AI-Based Video Analytics Platform von CVEDIA

CVEDIA-RT ist eine einzigartige Softwarelösung, welche die Entwicklung und Bereitstellung von KI-basierter Videoanalyse erleichtert. Auf der Softwareplattform sind Dutzende von Videoanalyse- und Computer-Vision-Lösungen vorinstalliert, darunter Objekterkennung, Klassifizierungs- und Re-ID-Algorithmen, Objektverfolgung, intelligente Bewegungsabläufe, Heuristik und Geschäftslogik, die alle in die Inferenz-Engine der Plattform eingeschlossen sind. Mithilfe von proprietären synthetischen Daten zum Trainieren von Algorithmen bietet CVEDIA extrem hohe Erkennungsraten, während die Zahl der Fehlalarme sinkt, was den Einsatz von KI für Unternehmen noch wertvoller macht.

