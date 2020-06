Aetina lance un nouvel ordinateur pour IA en périphérie et optimisé sur la plateforme Jetson de NVIDIA

L'AN110-XNX combine la Jetson Xavier NX de NVIDIA et la carte-support AN110 d'Aetina sous un facteur d'encombrement compact de 87,4 x 68,2 x 52 mm (avec ventilateur). L'AN110-XNX prend en charge l'interface MIPI CSI-2 pour 1 caméra 4k ou 2 caméras FHD, ce qui lui permet de traiter des charges de travail intense en IA à l'aide de caméras en ultra-haute résolution en vue d'une analyse d'image plus précise. Elle est aussi petite que l'AN110-NAO d'Aetina reposant sur la plateforme Jetson Nano™ de NVIDIA, mais elle assure une plus grande puissance de calcul d'IA grâce à la nouvelle Jetson Xavier NX. Avec 384 cœurs CUDA ® , 48 cœurs Tensor et une capacité native dans le nuage, la Jetson Xavier NX accomplit jusqu'à 21 TOPS (tera opérations par seconde) ce qui en fait une plateforme idéale pour l'accélération d'applications d'IA. Regroupé sur le plus récent kit de développement (SDK) Jetpack™ 4.4 de NVIDIA, ce module écoénergétique augmente de façon significative les choix actuellement disponibles pour développeurs et usagers à la recherche d'options embarquées d'informatique en périphérie de réseau demandant toujours plus de performances pour accepter les charges de travail liées à l'IA, mais soumises à des contraintes de dimensions, de poids, de budget en électricité, ou de coût.

Aetina offre en outre l'AN110-XNX-EN70, système complet le châssis sans ventilateur facilite une mise sur le marché rapide. Dans le cadre de sa politique de services, Aetina propose des configurations BSP pour support de cartes-mères et DTB pour arbres de périphérie, mises à jour en vue de l'assistance aux sauvegardes sur plateformes standard et sur plateformes personnalisées. La Société est en train de développer ses plateformes Jetson Xavier NX à base d'informatique en périphérie de réseau avec des capacités pour communications en 5G et gestion complète d'appareils en périphérie pour fonctionnalité reposant sur navigateur.

« Le partenariat avec un leader de l'informatique en périphérie de réseau comme NVIDIA appuie notre mission consistant à fournir des solutions embarquées et industrielles pour le long terme à nos usagers sur de multiples secteurs, » a commenté Eric Chu, responsable de projet chez Aetina. En tant que partenaire privilégié de NVIDIA, Aetina se concentre sur la fourniture de solutions d'informatique pour IA en périphérie de réseau reposant sur la plateforme Jetson pour applications embarquées. La Jetson de NVIDIA est la plateforme de pointe d'informatique pour intelligence artificielle, avec près d'un demi-million de développeurs. Les technologies natives du nuage désormais disponibles sur la gamme Jetson de NVIDIA sont prises en charge par les technologies natives du nuage, et grâce à ceci, les fabricants de machines intelligentes et les développeurs d'applications d'intelligence artificielle peuvent créer et déployer des fonctions logicielles de haute qualité sur des appareils embarqués pour l'informatique en périphérie, destinés à la robotique, aux villes intelligentes, aux services de santé, à l'IdO industriel (internet des objets) et bien d'autres.

L'AN110-XNX est à présent disponible. Pour davantage d'informations, veuillez nous contacter sur [email protected] ou visiter notre site web sur www.aetina.com .

