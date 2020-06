Aetina bringt neuen, auf der NVIDIA Jetson-Plattform basierenden Edge-KI-Computer auf den Markt

TAIPEH, 5. Juni 2020 /PRNewswire/ -- Aetina Corp., ein Anbieter von High-Performance GPGPU-Lösungen, kündigt den neuen AN110-XNX Edge-KI-Computer an, der die leistungsstarken Fähigkeiten von NVIDIA® Jetson Xavier™ NX nutzt, und Aetinas Angebot an Edge-KI-Systemen erweitert, die auf der Jetson-Plattform für Anwendungen in den Bereichen intelligenter Transport, Fabriken, Einzelhandel, Gesundheitswesen, AIoT, Robotik und weiteren aufbauen.