Affinity version 2 définit de nouvelles normes en matière de logiciels créatifs

Conçu et développé pour permettre aux esprits créatifs de promouvoir leur travail, Affinity V2 intègre la retouche photo, la conception graphique, l'illustration et la mise en page dans un flux de production ultra-élégant, offrant une expérience holistique qui se démarque des autres suites créatives.

La version 2 de toutes les applications Affinity est disponible dès aujourd'hui

Ashley Hewson, Directeur de Serif, déclare :

"En définissant de nouvelles normes pour les logiciels créatifs, Affinity V2 est de loin le lancement le plus important et le plus passionnant de l'histoire de Serif. Pour la première fois, nous lançons les toutes dernières versions les plus performantes de tous nos produits en même temps, avec quelques fonctionnalités tout simplement étonnantes.

Chez Serif, nous savons que nous ne travaillons pas pour nous mais pour les éditeurs de photos, les artistes, les illustrateurs, les designers… Tous ceux pour qui le logiciel Affinity est le moteur qui alimente leur journée.

Nous avons travaillé sans relâche pour inclure non seulement un grand nombre des nouvelles fonctionnalités que nos clients demandaient, mais également une multitude d'améliorations en matière de convivialité et de flux de production afin de rendre les applications plus productives que jamais. Nous pensons que les utilisateurs d'Affinity, anciens comme nouveaux, vont l'adorer."

Parallèlement au lancement d'Affinity V2, la sortie très attendue d'Affinity Publisher 2 pour iPad vient compléter la suite d'applications disponibles sur macOS, Windows et iPadOS. Dotée de fonctionnalités, intuitive et tactile, cette application de mise en page et de conception de page de qualité professionnelle est la première à arriver sur iPad.

"Notre travail visant à créer un logiciel créatif complet de qualité bureautique sur iPad a donné le ton et a établi de nouvelles normes pour ce que les utilisateurs devraient être en droit d'attendre des applications sur tablette. Aujourd'hui, nous sommes les premiers à apporter toutes les fonctionnalités que vous associez à la publication assistée par ordinateur sur iPad.

"La puissance et la portabilité d'Affinity Publisher 2 pour iPad permettent de ne plus limiter la conception et la mise en page à votre bureau . Vous pouvez désormais créer dans l'espace qui vous inspirera le plus."

La Licence Universelle Affinity V2 a également été annoncée aujourd'hui, ce qui donne aux clients la possibilité d'acheter un package contenant Affinity Photo 2, Affinity Designer 2 et Affinity Publisher 2 pour une utilisation sur Mac, PC et iPad, le tout pour un seul montant tout compris.

La Licence Universelle sera disponible pour €199,99, ce qui permet d'économiser €310 sur l'achat individuel de toutes les applications sur tous les systèmes d'exploitation. En plus, Serif offre actuellement une remise de lancement de 40 %, ce qui rend disponible toute la suite V2 pour un coût unique exceptionnel de €119,99 sans inscription.

Ashley Hewson conclut : "La possibilité d'obtenir une licence via un paiement unique fait d'Affinity la seule option viable pour de nombreux utilisateurs brillants et inspirés à travers le monde, qui autrement n'auraient pas accès aux outils de la plus haute qualité. Il y a eu beaucoup de spéculations sur notre éventuel passage à un modèle par abonnement récemment, et je suis heureux de confirmer que ce n'est pas le cas !

"Pour nos clients existants, nous sommes conscients que, étant donné que beaucoup de nos ventes sont générées via des App Stores, il n'est pas possible de proposer des tarifs de mise à jour. C'est la raison principale pour laquelle nous avons décidé d'offrir une remise de lancement aussi importante, afin de donner aux utilisateurs la possibilité d'une mise à jour à un prix qui défit toute concurrence."

Les utilisateurs qui n'ont pas besoin du pack complet pourront toujours acheter Affinity Photo 2, Affinity Designer 2 ou Affinity Publisher 2 individuellement pour Mac, PC ou iPad, avec la même remise de lancement de 40 %. Toutes les applications, y compris la Licence Universelle V2, sont également disponibles en version d'essai gratuite de 30 jours.

Pour découvrir ces nouveauté, rendez-vous à l'adresse affinity.serif.com .

