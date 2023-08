Africa HR Solutions souligne l'importance de la conformité en Afrique

PHOENIX, Maurice, 8 août 2023 /PRNewswire/ -- En 2021, les flux d'IED vers l'Afrique ont atteint un chiffre record de 83 milliards de dollars, soit plus du double de l'année précédente.



Malgré des défis tels que des infrastructures peu développées, une transparence limitée et des cadres juridiques complexes, les multinationales reconnaissent l'Afrique comme un terrain fertile pour la croissance des entreprises.

As businesses strive to succeed, understanding and managing the "Cost of Compliance" becomes paramount. Africa is full of intricacies surrounding employment and employee remuneration. In this complex landscape, Africa HR Solutions underlines the importance of navigating these crucial steps the right way, as the benefits oftentimes outweigh the cost of compliance. Ensuring adherence to regulations and best practices not only fosters a positive work environment but also enhances long-term growth and sustainability for businesses operating in Africa. (Photo: Africa HR Solutions / iStock)

Bien que les obstacles administratifs et les complexités législatives peuvent entraîner des coûts excessifs, il est important de leur faire face d'une manière appropriée.

Le coût de la conformité

Les gouvernements africains exigent une conformité absolue de la part des organisations, ce qui coûte cher lors de la mise en œuvre d'activités dans plusieurs juridictions.

Bien qu'il puisse être tentant de « sauter quelques étapes », le coût de la non-conformité dans les pays africains dépasse de loin ceux de la conformité.

En 2017, le Ponemon Institute et Globalscape ont étudié 53 organisations multinationales pour déterminer les coûts de la conformité aux réglementations en matière de protection de la vie privée et des données. Le coût de la conformité atteignait en moyenne 5,47 millions de dollars, tandis que celui de la non-conformité atteignait 14,82 millions de dollars, soit presque le triple. Les coûts de la non-conformité vont au-delà des pertes financières et peuvent également comprendre :

Des fautes professionnelles de la part des employés : des employés non-informés qui commettent sans le savoir des infractions liées à la conformité.

Des pertes d'investissement : la détérioration de la confiance des intervenants entraîne des atteintes à la réputation.

Des pertes de productivité : les efforts se concentrent sur la résolution des problèmes de non-conformité plutôt que sur le développement commercial et la croissance stratégique.

Tirer parti de la conformité

Les investisseurs devraient faire de la conformité un fondement de la réussite des entreprises en Afrique. Pour générer une croissance durable, les organisations doivent concevoir des stratégies de conformité appropriées pour leur personnel, souvent considéré comme la ressource la plus importante, notamment en :

Gérant la complexité de la conformité de la paie Établissant des processus de conformité relatifs à l'intégration des employés Etant conscient des normes coutumières bien établies Se tenant au courant des changements législatifs

Comment Africa HR Solutions peut-elle vous aider ?

« Les organisations qui opèrent en Afrique sont sans cesse confrontées au défi de s'adapter aux meilleures pratiques nationales en matière de cotisations sociales et de cotisations de sécurité sociale, explique Mark du Preez, responsable juridique et conformité chez Africa HR Solutions.

Nous voyons de plus en plus de nouvelles législations sur le continent africain qui exigent davantage de la part des organisations et de leurs employés pour rester en conformité. Chez Africa HR Solutions, nous avons les connaissances et l'expertise approfondies nécessaires pour guider nos clients tout au long de ce processus et leur garantir une conformité sans faille. »

Au cours des 13 dernières années, AHR a été un fournisseur de services et un conseiller de confiance pour plus de 400 organisations opérant dans 20 secteurs différents en Afrique. Nous fournissons des services d'employeur officiel et de la paie dans 46 pays africains à des multinationales cotées, des startups soutenues par du capital-investissement et du capital-risque, des ONG mondiales, des organisations internationales à but non lucratif ainsi que des grandes universités.

