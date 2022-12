AgDevCo élargit son portefeuille en Côte d'Ivoire pour faciliter l'accès aux intrants agricoles

LONDON, 20 décembre 2022 /PRNewswire/ -- AgDevCo a le plaisir d'annoncer son récent investissement dans le secteur agroalimentaire en Côte d'Ivoire. L'investisseur à impact basé au Royaume-Uni a finalisé un investissement de 5,5 millions d'euros en dette mezzanine dans le groupe Afrique Phyto Plus (A2P), une entreprise de négoce et de production d'intrants agricoles opérant en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina Faso et en Afrique de l'Ouest plus généralement.

Afrique Phyto Plus a été fondée en 2013 en Côte d'Ivoire par Mohamed Hamza, Romarick Olomon et Stéphane Apoque, trois entrepreneurs locaux. Le groupe est spécialisé dans l'importation, la distribution et le mélange de produits phytosanitaires conventionnels et biologiques ainsi que dans la distribution de semences. Elle promeut également l'agriculture de précision à travers sa filiale Investiv', notamment via l'utilisation de drones pour l'application de produits phytosanitaires. Le groupe approvisionne les petits agriculteurs via des grossistes, des plantations commerciales et des organisations publiques.

En fournissant du capital de long terme, l'investissement d'AgDevCo soutiendra l'expansion de la capacité de distribution d'A2P en Côte d'Ivoire et dans toute l'Afrique de l'Ouest et son entrée sur de nouveaux marchés dans les régions du Sahel et de l'Afrique centrale. Cet investissement participera à l'augmentation des volumes et de la disponibilité d'intrants sûrs et rentables pour les agriculteurs en Côte d'Ivoire et dans la sous-région, contribuant ainsi à faciliter la croissance des rendements et promouvoir la sécurité alimentaire.

Début 2022, AgDevCo a obtenu un financement de 90 millions de dollars de British International Investment (BII), de Norfund et de la U.S. International Development Finance Corporation (DFC) visant à permettre à l'investisseur spécialisé de faire croître ses activités d'investissement dans l'agriculture en Afrique subsaharienne. Ce capital facilite les investissements d'AgDevCo dans des entreprises comme A2P.

Kweku Koranteng, directeur d'investissement pour l'Afrique de l'Ouest, a déclaré :

« Face aux défis du changement climatique, il est important que les agriculteurs puissent avoir accès à des intrants sûrs et de haute qualité pour maximiser leurs récoltes et augmenter leurs revenus. Nous sommes heureux d'accompagner A2P pour étendre leurs activités sur le continent Africain et les aider à développer leur offre innovante d'agriculture de précision ».

Romarick Olomon, co-fondateur d'A2P a déclaré :

« L'investissement de 5,5 millions d'euros d'AgDevCo renforcera la structure financière d'A2P grâce à ce financement flexible de long-terme. Elle permettra également au groupe d'étendre son empreinte géographique au-delà de l'Afrique de l'Ouest, la construction d'une usine de transformation à la pointe de la technologie, une installation de stockage moderne ainsi que la mise en œuvre de notre stratégie ESG ».

A2P a été conseillée par PEC Asset Management (PEC), une société de conseil financier basée à Abidjan, co-fondée par Jean-Luc Aka-Adjo et Camille N'Dia.

À PROPOS D'AGDEVCO

AgDevCo est un investisseur spécialisé dans l'agriculture africaine. Nous investissons pour développer une agro-industrie durable et génératrice d'impact. Notre vision est un secteur agricole commercial prospère qui profite à la fois aux personnes et à la planète. Nous y contribuons en investissant et en soutenant les entreprises agroalimentaires pour qu'elles se développent, créent des emplois, produisent et transforment des aliments, et facilitent les liens entre agriculteurs et marchés. Nous réinvestissons notre capital pour créer un impact plus important, ce qui garantit efficacité et changement à grande échelle. Nous accompagnons nos partenaires dans leur durabilité climatique et promouvons des solutions régénératrices. AgDevCo a réalisé plus de 65 investissements à ce jour et engagé plus de 150 millions de dollars.

