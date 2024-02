AICEP: LA CHAUSSURE PORTUGAISE INVESTIT DANS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

LISBONNE, Portugal, 8 février 2024 /PRNewswire/ -- Axées sur la durabilité et la qualité des articles fabriqués, les entreprises de chaussures investissent dans l'innovation et la sélection de matières premières durables afin de renforcer leur engagement en faveur de l'environnement.

Le secteur de la chaussure qui se démarque par son dynamisme et la valorisation de son patrimoine historique se transforme en une industrie moderne et tournée vers l'avenir. Il a développé une stratégie de promotion internationale constante et s'est engagé à construire une image collective, reconnue dans le monde entier comme un symbole de qualité, de design et d'innovation.

Les exemples d'entreprises de chaussures 100 % « MADE IN PORTUGAL » sont nombreux.

8000 Kicks est spécialisée dans la fabrication de chaussures à partir de la fibre de la plante de cannabis et a lancé les premières chaussures en chanvre imperméables du monde. Le chanvre est la fibre naturelle la plus résistante par rapport aux autres options. De plus, il consomme cinq fois moins d'eau que le coton, ne nécessite pas l'utilisation de pesticides, est un antibactérien et un isolant naturel, tout comme le liège, ce qui le rend idéal pour la fabrication de chaussures.

Ambitious est une marque qui repose sur des valeurs de qualité et de tradition, associées à l'innovation dans les processus et les techniques industriels. Elle se distingue par sa production éthique et l'utilisation de matières premières locales. Son objectif actuel est de rendre 50 % de sa collection durable d'ici à 2025. À cette fin, elle s'engage à utiliser des matériaux recyclés et s'efforce de rendre l'ensemble du processus de fabrication durable grâce à l'utilisation de méthodes d'économie d'eau et d'énergie et à un emballage réfléchi du produit final.

Avec plus de 50 ans d'histoire, Arcopedico a su préserver un patrimoine qui se transmet de génération en génération. Le respect de l'environnement et de la nature, avec toutes ses ressources, ses formes et ses textures, est le moteur de cette marque. En partenariat avec Texlimca, spécialiste de la circularité textile, elle propose une initiative de collecte de chaussures : pour chaque paire usagée remise (quelle que soit la marque), le client bénéficie d'une remise immédiate de 10 % sur l'achat d'une nouvelle paire. En 2022, 2705 paires de chaussures ont été collectées.

Fondée en 1963 par Joaquim José Heitor, JJ Heitor Shoes destine la quasi-totalité de sa production à l'exportation. Dans la mesure du possible, la marque fait appel à des fournisseurs locaux, minimisant ainsi l'empreinte carbone liée au transport des matières premières néces saires à la production de chaussures durables. Les chaussures se distinguent par leur qualité et leur durabilité élevées et sont accompagnées d'instructions d'entretien destinées à prolonger la durée de vie de l'article.

Felmini est présent dans 35 pays et compte plus de 2000 points de vente dans le monde. La marque choisit d'utiliser des cuirs tannés avec des tanins naturels, éliminant ainsi l'utilisation de métaux lourds. Elle mise également sur l'utilisation de colles à base d'eau, de semelles préfabriquées en écorce de riz (produites localement) et de doublures composées à 50 % de coton biologique et à 50 % de polyester recyclé.

NOKOMENTS est née à Santa Maria da Feira, l'un des pôles de production de chaussures les plus réputés du Portugal. Cette marque repose sur une philosophie de produits végan et respectueux de l'environnement, en phase avec les préoccupations mondiales croissantes en matière de développement durable. L'attitude contagieuse des nouvelles générations en faveur d'un monde plus durable et leur prise de conscience de la nécessité de défendre l'environnement ont donné le ton au lancement par l'entreprise de ce nouveau concept de chaussures.

La mission de nae Vegan Shoes est de proposer une alternative écologique et respectueuse des animaux à l'exploitation humaine. Le nom de la marque est inspiré de l'acronyme «NAE », qui signifie «No Animal Exploitation» («Aucune exploitation animale», en français). Les chaussures et accessoires de la marque sont produits au Portugal dans des usines certifiées et éthiques.

