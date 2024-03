AICEP: LA DURABILITE DANS LE SECTEUR DE LA MAROQUINERIE

LISBONNE, Portugal, 7 mars 2024 /PRNewswire/ -- Axées sur la durabilité et la régénération, les entreprises de la Section Mode investissent dans le travail artisanal et exclusif comme moyen de renforcer leur engagement en faveur de l'environnement.

Le secteur de la maroquinerie (industrie de la transformation du cuir pour les confections) est à l'avant-garde de la transformation durable. De la sélection de matériaux eco-friendly à la main d'œuvre artisanale et spécialisée, les entreprises mettent l'accent sur la responsabilité sociale, éthique et environnementale, des valeurs représentées dans la campagne MADE IN PORTUGAL naturally développée par l'AICEP - l'Agence pour l'Investissement et le Commerce Extérieur du Portugal.

Les exemples d'entreprises de maroquinerie 100 % « MADE IN PORTUGAL » sont nombreux.

Produits au Portugal en cuir 100 % naturel, les sacs Elenco, garantis à vie au moment de l'achat, se distinguent par leur qualité de fabrication et l'irrévérence parfaite de leurs détails.

Rufel , une entreprise spécialisée dans la fabrication de sacs et d'accessoires pour hommes et femmes, dispose d'un processus de production détaillé, de la sélection des tissus à la création du produit. La majeure partie de sa production est fabriquée de manière artisanale.

Lancée pendant la pandémie, Ownever est une marque de sacs de luxe qui se concentre sur la production durable. Les sacs sont produits à partir de cuir tanné végétal ou recyclé, teintés avec des colorants végétaux et emballés dans du coton biologique.

Maria Maleta n'utilise que des matières premières durables, en mettant toujours l'accent sur l'excellence de la production portugaise. Inspirée par l'amitié et la personnalité féminine, la marque estime que toutes les femmes ont deux facettes personnifiées, ce qui explique que la plupart de ses sacs peuvent être utilisés de différentes manières.

Ideal & Co cherche à réinterpréter, préserver et partager la beauté de ce qui est authentique et portugais. La collection de la marque est fabriquée par des artisans locaux à partir de cuirs portugais, tannés exclusivement avec des tanins naturels d'origine végétale obtenus à partir de l'écorce des arbres. La marque utilise également de la « toile selvedge », un tissu exclusif provenant de la seule usine de la Péninsule Ibérique qui produit ces toiles résistantes.

Fondée en 1977, Ceancarel est une marque qui produit des sacs artisanaux en cuir en quanti tés limitées. Afin de prolonger la durée de vie de ses pièces, elle propose un service de répa ration à ses clients.

Ces entreprises, ainsi que d'autres, peuvent être consultées dans le répertoire disponible à l'adresse suivante: portugalglobal.pt/portugalnaturally

