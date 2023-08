Aily Labs lève 19 millions d'euros dans le cadre d'une série A menée par Insight Partners

MUNICH, 24 août 2023 /PRNewswire/ -- Aily Labs GmbH, pionnier d'une application d'intelligence décisionnelle alimentée par l'IA pour les entreprises internationales, a annoncé aujourd'hui avoir levé 19 millions d'euros dans le cadre d'un cycle de financement de série A dirigé par l'investisseur mondial en logiciels Insight Partners. Autofinancé à ce jour, ce financement sera utilisé pour développer les opérations et étendre la présence de la société aux États-Unis tout en accélérant l'innovation dans les solutions numériques et la GenAI appliquée.

Aily est une application mobile d'intelligence décisionnelle IA sur portable qui révolutionne la manière dont les performances sont suivies et les décisions commerciales prises au sein des entreprises internationales. Grâce à une vue intégrée à 360° des données de l'entreprise et à des techniques avancées d'IA/ML, l'application facile à utiliser donne aux utilisateurs à tous les niveaux les informations riches et en temps réel dont ils ont besoin pour prendre des décisions instantanées mieux informées.

« L'IA, c'est l'innovation à la vitesse de l'éclair et elle est au cœur de notre produit. La vitesse d'intégration de notre application peut être aussi rapide qu'un jour, ce qui permet une transparence instantanée des données dans l'ensemble de l'entreprise », déclare Bianca Anghelina, fondatrice et PDG d'Aily Labs. « Mettre l'IA entre les mains des utilisateurs professionnels transforme les modèles d'exploitation, apporte une plus grande efficacité et accélère les résultats. Nous sommes ravis d'être soutenus par Insight Partners pour stimuler notre prochaine phase de croissance et devenir la première plateforme d'intelligence décisionnelle en matière d'IA. »

« Aily Labs représente l'avenir de la prise de décision ; en créant une source unique de vérité pour les données de l'ensemble de l'entreprise, Aily garantit que les individus, des analystes aux dirigeants, disposent en temps réel d'informations basées sur l'IA et de scénarios de simulation pour prendre des décisions commerciales plus éclairées », a déclaré Hilary Gosher, directeur général d'Insight Partners. « Les clients existants ont constaté un retour sur investissement significatif grâce à une visibilité et un accès aux informations sans précédent - nous constatons une forte demande sur le marché pour une solution pilotée par l'IA telle qu'Aily. Nous sommes ravis de rejoindre Bianca et l'équipe d'Aily Labs alors qu'ils se développent à l'échelle mondiale et dans tous les secteurs d'activité. »

Aily Labs a déjà connu un formidable élan, avec une adoption rapide et un soutien incroyable de la part de certaines grandes marques mondiales. En juin, l'entreprise mondiale de soins de santé Sanofi a annoncé le déploiement de l'application Aily à grande échelle (appelée plai en interne), leur application de pointe, qui donne une vue holistique de toutes les activités commerciales de Sanofi, permettant la transformation numérique à l'échelle de l'entreprise. En exploitant la puissance de l'IA, Aily aide des milliers de décideurs de Sanofi (des cadres supérieurs aux opérateurs sur le terrain) à prendre des décisions éclairées pour accélérer la découverte de médicaments, améliorer la conception des essais cliniques, ainsi que la fabrication et l'approvisionnement.

À propos d'Aily Labs

Aily Labs transforme les besoins des entreprises en cas d'utilisation de l'IA appliquée, en les intégrant dans une application facile à intégrer et simple à utiliser. Fondée en 2020, Aily Labs est une société de logiciels d'IA (ou AI SaaS) et a pour mission de transformer les méthodes de travail en donnant aux entreprises les moyens d'utiliser l'IA de manière significative. Aily Labs accélère les parcours numériques des grandes organisations mondiales, en s'appuyant sur une équipe expérimentée de spécialistes du numérique et de scientifiques des données. Pour plus d'informations, consultez le site ailylabs.com.

À propos d'Insight Partners

Insight Partners est un investisseur mondial dans le domaine du logiciel qui s'associe à des startups et à des sociétés ScaleUp à forte croissance dans les domaines de la technologie, du logiciel et de l'Internet, qui sont à l'origine d'un changement transformateur dans leur secteur d'activité. Au 31 décembre 2022, la société gérait plus de 75 milliards de dollars d'actifs réglementaires. Insight Partners a investi dans plus de 750 entreprises dans le monde entier et a vu plus de 55 entreprises de son portefeuille entrer en bourse. Insight a son siège à New York et des bureaux à Londres, Tel Aviv et Palo Alto. La mission d'Insight est de trouver, de financer et de travailler avec succès avec des dirigeants visionnaires, en leur fournissant l'expertise logicielle pratique, à la bonne taille et au bon moment, tout au long de leur parcours de croissance, depuis leur premier investissement jusqu'à l'introduction en bourse. Pour plus d'informations sur Insight et tous ses investissements, visitez insightpartners.com ou suivez-nous sur X @insightpartners.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2193766/aily_Logo.jpg

SOURCE Aily Labs