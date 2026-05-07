Aiper Experts Duo L'IA pour nettoyer votre piscine 24h/24 et 7j/7

PARIS, 7 mai 2026 /PRNewswire/ -- Aiper , la marque n° 1 mondiale de robots nettoyeurs de piscine intelligents et leader de l'innovation en matière d'aménagement de jardin intelligent, présente Aiper Experts Duo, un système de nettoyage intelligent composé de deux robots complémentaires. Pensé pour offrir un entretien de piscine automatisé et de qualité professionnelle, ce duo associe le robot de piscine Scuba V3, doté d'une intelligence artificielle cognitive, et le nettoyeur de surface solaire EcoSurfer S2. Ensemble, ils assurent un nettoyage complet, de la surface jusqu'au fond, en continu, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Aiper Experts Duo

Aiper Experts Duo est disponible au prix de lancement de 1 298 € (prix public conseillé de 1 398 €) sur Aiper.com et Amazon.

Une expérience sans contrainte grâce à l'IA et l'énergie solaire

Grâce à une approche intelligente et écoénergétique, Aiper Experts Duo offre un entretien sans contrainte. Le Scuba V3 utilise le mode cognitif Navium™ pour analyser la piscine en temps réel et adapter automatiquement ses trajectoires, sa fréquence et son intensité. Il garantit ainsi un nettoyage efficace et homogène, tout en réduisant les efforts de l'utilisateur.

De son côté, l'EcoSurfer S2 complète ce dispositif en prenant en charge le nettoyage de la surface. Il assure le nettoyage de la surface de manière autonome grâce à son énergie solaire. Sa technologie SolarSeeker™ lui permet de suivre le soleil pour optimiser sa recharge et garantir un nettoyage continu tout au long de la journée.

Une couverture complète de la piscine, du fond à la surface

La complémentarité des deux robots permet une couverture complète de la piscine. Le Scuba V3 nettoie efficacement le fond, les parois et la ligne d'eau, en détectant et ciblant les débris grâce à sa fonction AI Patrol Cleaning. Sa technologie Adaptive VisionPath™ améliore sa navigation et assure une couverture optimale, même dans les piscines aux formes complexes.

Parallèlement, l'EcoSurfer S2 élimine les débris flottants tels que feuilles, insectes et pollen avant qu'ils ne coulent, maintenant ainsi une surface propre en permanence. Il intègre également un système DebrisGuard™, empêchant le retour des débris dans l'eau, ainsi qu'un compartiment pour pastilles de chlore à diffusion progressive.

Une vision simplifiée de l'entretien de la piscine

Le système combine automatisation, efficacité énergétique et simplicité d'usage, pour profiter de sa piscine en toute facilité.

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