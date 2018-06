Air China va ouvrir une nouvelle liaison Chengdu-Londres

Selon le London Tourism Board, en 2017, les touristes chinois ont effectué plus de 130 millions de voyages à l'étranger, soit une augmentation de 7 % par rapport à l'année dernière. En outre, le Royaume-Uni est l'une des destinations qui a connu la plus forte augmentation du nombre de touristes chinois. L'ouverture de cette nouvelle liaison entre Chengdu et Londres développera le tourisme et favorisera les échanges éducatifs et culturels entre la Chine et le Royaume-Uni. Elle offrira également aux passagers du sud-ouest de la Chine un moyen facile de se rendre au Royaume-Uni.

Ces dernières années, Air China a renforcé ses réseaux de liaisons internationaux et nationaux, concentrés autour de son hub principal à Beijing, et soutenus par ses trois bases régionales à Chengdu, Shanghai et Shenzhen. Dans le cadre de cette initiative, Air China a récemment ouvert des liaisons internationales entre Chengdu et Francfort, Paris, Sydney et Bangkok. Compte tenu de son avantage géographique, Air China continuera cette année de développer Chengdu en tant que hub, et d'y multiplier ses liaisons, dans le but d'accroître le flux de passagers vers des destinations européennes.

Actuellement, Air China propose 82 liaisons au départ de Chengdu, parmi lesquelles 14 liaisons internationales/régionales vers des destinations comme Francfort, Paris, Sydney, Tokyo, Osaka, Séoul, Bangkok, Singapour, Rangoun, Katmandou, Colombo, Hong Kong et Taipei, couvrant les continents d'Asie, d'Europe et d'Océanie. Membre du réseau Star Alliance, Air China propose également des liaisons pratiques vers 1 330 aéroports dans 192 pays.

Informations sur le vol :

La liaison Chengdu-Londres est assurée sous les numéros de vol CA423/4 les mardis, vendredis et dimanches de chaque semaine. Les vols aller partent de Chengdu à 15 h 45 et arrivent à Londres à 20 heures ; les vols retour partent de Londres à 22 heures et arrivent à Chengdu le lendemain à 15 h 40 (toutes les heures indiquées s'entendent heures locales). La nouvelle liaison est assurée par un avion Airbus 330-200. Les voyageurs en classe affaires disposent de sièges intégralement inclinables, tandis que toutes les classes de réservation bénéficient d'un système divertissement en vol, garantissant que les passagers peuvent s'étendre et voyager dans le confort.

