AirConsole offre à tous un accès gratuit à l'ensemble de ses jeux vidéo pendant le confinement dû au Covid-19

AirConsole, plateforme de premier plan à l'échelle mondiale pour les casual games (ou jeux occasionnels), a annoncé aujourd'hui qu'elle offrira à chacun un accès gratuit à l'ensemble de ses jeux vidéo pendant le confinement dû au Covid-19.

Avec des millions de personnes bloquées chez elles dans le monde entier en raison de la propagation rapide du coronavirus, il devient difficile de s'occuper pour passer le temps. Dans plusieurs pays, les écoles sont fermées, les enfants restent à la maison et les parents sont invités à travailler de chez eux.

AirConsole est une console de jeux vidéo basée sur le cloud, accessible depuis tous les foyers via le navigateur Web. Les smartphones sont utilisés comme manettes de jeu. Aucun autre matériel n'est nécessaire pour une expérience de console de jeux vidéo complète. AirConsole dispose d'une bibliothèque de 150 jeux couvrant tout un éventail de genres. À l'instar de nombreuses autres entreprises, l'équipe d'AirConsole a récemment opté pour le télétravail afin de respecter les directives de sécurité.

« Nous prenons la situation très au sérieux, et nous voulons faire tout ce que nous pouvons pour aider les gens à s'occuper pour passer le temps chez eux », a déclaré Alice Ruppert, Head of Games chez AirConsole. « Aujourd'hui, nous avons décidé de donner à chacun un accès gratuit à l'intégralité de la plateforme pendant deux semaines. Nous savons que de nombreuses personnes sont actuellement touchées par le confinement et les quarantaines, et que beaucoup vont chercher de nouvelles formes de divertissement. »

« Étant donné qu'AirConsole ne requiert aucun matériel supplémentaire pour jouer, si ce n'est un ordinateur et certains smartphones, il est idéal dans des moments comme ceux-ci », a déclaré François Weber, Tech Lead chez AirConsole. « Nous proposons des divertissements instantanés aux familles coincées chez elles pendant l'épidémie. »

Avec le code promotionnel « 919 2020 », tout le monde peut bénéficier d'un accès complet pendant deux semaines aux 150 jeux AirConsole, qui sont habituellement proposés dans le cadre d'un abonnement mensuel appelé AirConsole Hero.

Accédez à la version intégrale d'AirConsole :

Téléchargez l'application AirConsole depuis l'Appstore d'Apple ou Google Play. Lancez l'application et insérez le code suivant lorsque le pavé numérique apparaît : « 919 2020 » L'expérience complète d'AirConsole sera déverrouillée pendant deux semaines. Ouvrez www.airconsole.com sur le navigateur de votre ordinateur de bureau, connectez votre smartphone en tant que manette de jeu en suivant les instructions et commencez immédiatement à jouer.

Le code est valable jusqu'au 31 mars 2020.

À propos d'AirConsole

AirConsole a été fondée en 2015 à Zurich, en Suisse. Fondée par Andrin von Rechenberg, ancien Tech-Lead de Google et ancien élève de l'École polytechnique fédérale (ETH) de Zurich, la société est rapidement devenue célèbre en surmontant le défi jusqu'à présent non résolu de la latence lors de la participation à des jeux basés sur le cloud. Plus de 4 500 développeurs à travers le monde ont co-créé des jeux publiés sur AirConsole, qui en retour ont été utilisés par plus de 6 millions de joueurs dans plus de 190 pays.

