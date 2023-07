Aisin et Vayyar s'associent pour prévenir les tragédies d'hyperthermie dans les autobus des écoles maternelles japonaises

Des capteurs radar à imagerie 4D seront déployés dans le cadre d'une initiative gouvernementale visant à prévenir les incidents de véhicules surchauffés.

KARIYA, Japon et TEL AVIV, Israël, 17 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Aisin, un équipementier automobile de renommée mondiale, et Vayyar, le principal fournisseur de radar d'imagerie 4D, unissent leurs forces pour installer des capteurs avancés dans les bus des jardins d'enfants au Japon, dans le but de prévenir les décès d'enfants dus à l'hyperthermie en véhicule lorsqu'ils sont oubliés.

Suite à l'incident tragique, en septembre dernier, dans la préfecture de Shizuoka, au cœur du Japon, où un enfant de trois ans est décédé après avoir passé cinq heures seul dans un bus par une journée étouffante, le gouvernement japonais s'est empressé de rédiger une législation d'urgence. La technologie de détection de la présence d'enfants (CPD) sera désormais requise dans des dizaines de milliers de bus desservant des jardins d'enfants, des écoles maternelles, des établissements hybrides « kodomoen », des écoles pour l'enseignement spécialisé et des centres de jour pour les enfants handicapés.

Aisin déploie des capteurs basés sur la puce radar de Vayyar dans les autobus des écoles maternelles dans le cadre du programme gouvernemental visant à installer des systèmes d'alerte dans tous les autobus de la flotte nationale.

"L'hyperthermie en véhicule a coûté la vie à des milliers d'enfants dans le monde et le moment est venu d'une action mondiale concertée", a déclaré Tomo Taguchi, président de Vayyar Japan. « Nous sommes honorés de participer à cet effort, aux côtés de nos partenaires de confiance chez Aisin ».

Les capteurs radar sont robustes quelles que soient les conditions d'éclairage et évitent les problèmes de confidentialité, tout en étant suffisamment sensibles pour détecter chaque enfant, même s'il est couché par terre.

« Le partenariat solide entre Aisin et Vayyar est au cœur de notre stratégie en matière d'habitacle dans le domaine des véhicules de tourisme, car nous cherchons à protéger chaque vie sur la route », a déclaré Shunsuke Hayakawa, directeur général du projet chez Aisin. « La détection de la présence d'enfants dans les autobus des écoles maternelles est essentielle et urgente et nécessite une technologie de pointe que nous sommes en train d'industrialiser ».

Plusieurs constructeurs automobiles évaluent actuellement la plateforme de cabine Aisin-Vayyar en vue de l'intégration de fonctionnalités de sécurité supplémentaires, allant du rappel de ceinture de sécurité à la désactivation des airbags, dans les années à venir. À propos de AISIN Group

AISIN est le cinquième fournisseur mondial de premier rang de composants et de systèmes automobiles tels que les transmissions, les freins, les systèmes de navigation, les châssis, les carrosseries, les pièces liées au moteur, l'électronique et les systèmes de stationnement intelligents. Avec un chiffre d'affaires de 32 milliards de dollars, AISIN est le plus grand fabricant de transmissions automatiques au monde et emploie plus de 120 000 personnes dans plus de 200 entreprises consolidées.

À propos de Vayyar Imaging

La plateforme radar d'imagerie de qualité automobile de Vayyar crée des solutions de sécurité globales pour l'habitacle, les systèmes d'aide à la conduite (ADAS) et la sécurité des motos. Alimentée par un seul radar sur puce, elle offre une résolution exceptionnelle sur un champ de vision très large, ce qui lui permet de remplacer plusieurs capteurs unifonctionnels existants. La plateforme assure une détection complète à l'intérieur et autour du véhicule, en suivant simultanément plusieurs cibles statiques et dynamiques.

Dans l'habitacle, la configuration 60 GHz détecte la présence, la position et la taille de chaque occupant, en classifiant les enfants et les adultes. Cela permet la détection de présence d'enfant, le rappel de ceinture de sécurité, le déploiement optimisé des airbags, les alertes hors position, la détection d'intrus et bien plus encore. À l'extérieur de la voiture (ou de la moto), le système de 79 GHz prend en charge la plupart des applications SRR, MRR et LRR, notamment l'aide au stationnement, le freinage d'urgence autonome, l'assistance au changement de voie, la détection des angles morts, les alertes de trafic transversal, le régulateur de vitesse adaptatif et bien d'autres choses encore, avec une portée effective de 20 cm à 300 m. La technologie Vayyar est multifonctionnelle, abordable et disponible pour la production de masse. La plateforme est robuste dans toutes les conditions routières, tout en garantissant la protection de la vie privée en permanence.

