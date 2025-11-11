Akko dévoile trois claviers innovants avec des remises pour le Black Friday

SHENZHEN, China, 11 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Alors que le monde des claviers reste ancré dans la tradition des interrupteurs mécaniques, Akko utilise la technologie et le design pour redéfinir les limites de l'expérience utilisateur.

À l'occasion du Black Friday, Akko présente trois claviers révolutionnaires : le clavier magnétique MOD68 HE, le clavier magnétique ISO M1 V5 TMR et le clavier à profil bas AIR01.

AKKO Black Friday

Chacun incarne la vitesse, la technologie et l'élégance, et inaugure ensemble une nouvelle ère en matière de saisie.

Parallèlement, Akko lance ses promotions du Black Friday avec 20 % de réduction sur l'ensemble des sitesakkogear.eu et akkogear.de.

MOD68 HE - « La précision au service de la victoire ».

La vitesse est plus qu'une réaction, c'est un état d'esprit.

Le MOD68 HE dispose d'un corps en aluminium CNC avec une plage d'actionnement réglable de 0,1 à 4,0 mm, transformant les réponses à la milliseconde en victoire ou en défaite.

Avec un taux de rafraîchissement de 8 000 Hz et une structure montée sur joint, il offre un équilibre parfait entre réactivité et stabilité.

Pour les utilisateurs européens, Akko propose des dispositions ISO-FR, ISO-DE et ISO-RU, permettant aux joueurs de rechercher la précision sans compromettre la langue.

Précis, personnalisable et perceptible, le MOD68 HE n'est pas un simple clavier, mais un chef-d'œuvre d'ingénierie pour le jeu.

M1 V5 TMR ISO - « Une nouvelle révolution magnétique ».

Alors que les interrupteurs magnétiques à effet Hall (HE) sont depuis longtemps synonymes de vitesse, Akko introduit l'étape suivante de l'entrée magnétique avec la technologie TMR.

Le TMR offre une plus grande précision et une meilleure sensibilité du signal, ce qui ouvre de nouvelles possibilités d'activation.

Le M1 V5 TMR ISO conserve la sensation de douceur et l'actionnement réglable des interrupteurs magnétiques, tout en prenant en charge les interrupteurs mécaniques, offrant aux passionnés et aux professionnels la possibilité d'ajuster leur configuration.

Qu'il s'agisse de jeux ou de saisie créative, il offre performances et personnalité.

La technologie TMR représente la vision d'Akko pour l'avenir de la technologie des interrupteurs magnétiques.

Clavier à profil bas AIR01 - « Le minimalisme rencontre l'efficacité ».

Inspiré par l'esthétique Mac, l'AIR01 pèse 600 g et comporte 68 touches, alliant portabilité et efficacité.

Grâce à la course courte des touches, la saisie est rapide et naturelle, et les interrupteurs silencieux garantissent une utilisation discrète et propice à la concentration.

La connectivité tri-mode (Bluetooth, 2,4 G et filaire) permettent aux utilisateurs de passer en toute transparence du MacBook à l'iMac et à l'iPad.

L'AIR01 est un compagnon silencieux pour les créateurs et les professionnels, discret mais précis.

Trois claviers, trois expériences, une conviction :

La véritable expérience d'entrée ne doit pas être définie par la tradition, elle doit s'adapter à chaque utilisateur et à chaque scénario.

Ce Black Friday, laissez Akko vous guider dans une nouvelle ère en matière de saisie, et définissez votre propre victoire.

Disponible sur : akkogear.eu | akkogear.de

