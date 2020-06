PARIS, 29 juin 2020 /PRNewswire/ -- Alexandra Evan, vice-présidente de Publicis Conseil, a été reconnue dans le classement « Women To Watch Europe 2020 » du magazine Ad Age. Cette liste prestigieuse célèbre « les femmes qui changent l'industrie et se font une place dans des entreprises de tous types - agences, fournisseurs de technologie, spécialistes du marketing et plateformes médiatiques. Les candidates retenues sont des pionnières, des avant-gardistes et des 'faiseuses de pluie' qui ont ouvert la voie au cours des 12 derniers mois grâce à de nouvelles solutions et à des initiatives créatives et commerciales sortant du lot ».

En juillet 2019, Alexandra Evan est devenue vice-présidente de Publicis Conseil, rejoignant le conseil d'administration et supervisant les équipes chargées des comptes et de la stratégie. Elle dirige l'agence aux côtés d'Agathe Bousquet (PDG) et de Marco Venturelli, co-PDG qui supervise la créativité.

Au cours des 12 mois qu'elle a passés chez Publicis Conseil jusqu'à présent, Alexandra a contribué à la victoire de pitchs d'agence, dont ceux de Coca-Cola et de Castorama.

Convaincue que la pertinence culturelle est primordiale pour assurer le succès des marques, Alexandra a été le fer de lance de la création du Transformational DNA® (ADN transformationnel) de Publicis Conseil, une méthodologie de développement des marques qui permet à celles-ci de rester pertinentes dans un monde en mutation. L'agence a fait équipe avec plusieurs marques dont Orange, Carrefour, Castorama et Renault.

Depuis cinq ans, Alexandra conseille, pendant son temps libre, un réseau de douze femmes d'horizons divers, qu'elle a rencontrées tout au long de sa carrière, dans des pays allant du Royaume-Uni et de la France jusqu'en Amérique latine.

« Notre secteur s'articule autour de la pertinence culturelle. Il s'agit de comprendre les gens en profondeur et de forger des liens avec eux. Pour rester culturellement pertinent, il faut être représentatif de la culture et avoir une image plus large des personnes différentes pour comprendre comment la culture évolue. » – Alexandra Evan, vice-présidente de Publicis Conseil.

