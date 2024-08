Alibaba dévoile le premier moteur de sourcing conversationnel au monde alimenté par l'IA

Révolutionnant le sourcing avec une IA avancée pour les PME

PARIS, 1 août 2024 /PRNewswire/ -- Alibaba International a annoncé aujourd'hui le lancement d'un moteur de sourcing conversationnel révolutionnaire alimenté par l'IA, dont le lancement est prévu pour septembre. Ce moteur de sourcing est conçu pour révolutionner le processus de sourcing mondial pour les PME, le rendant plus intuitif et efficace.

Un moteur de sourcing dédié au commerce électronique B2B

En tirant parti des dernières avancées en technologie d'intelligence artificielle, le nouveau moteur de sourcing d'Alibaba International est pleinement dédié au commerce électronique B2B. Il synthétise de larges quantités d'informations, interprète les besoins en sourcing à l'aide du traitement du langage naturel, associe les acheteurs aux produits et aux fournisseurs avec une précision inégalée, et offre des outils avancés pour une prise de décision en sourcing sans accroc.

Le nouveau moteur de sourcing conversationnel a été affiné en utilisant plus d'un milliard de listes de produits et des connaissances spécifiques à l'industrie compilées à partir des plateformes Alibaba et même au-delà.

Conçu spécifiquement pour surmonter les complexités inhérentes à la navigation traditionnelle du e-commerce B2B, cette solution innovante s'attaque aux inefficacités des méthodologies de recherche conventionnelles qui sont souvent chronophages, intensives en termes de main-d'œuvre et qui impliquent des processus de catégorisation de données laborieux pour trouver des partenaires commerciaux et des produits adaptés

Kuo Zhang, président d'Alibaba.com, s'est exprimé lors d'une interview à Paris en ce début des Jeux Olympiques : « Les moteurs de recherche traditionnels évaluent l'importance des pages web à travers le maillage de liens, la crédibilité et les dépenses publicitaires. À l'ère de l'IA, le moteur de sourcing B2B offre une façon intuitive et organique de requêter, ainsi que de faire correspondre rapidement et avec précision les acheteurs et vendeurs d'affaires en fonction de leur historique de performance. »

Une toute nouvelle expérience pour le commerce mondial B2B

Contrairement aux méthodes de recherche traditionnelles où les acheteurs et les vendeurs doivent parcourir des pages web et répertorier manuellement les informations, le nouveau moteur de sourcing alimenté par l'IA d'Alibaba International est prêt à redéfinir l'expérience utilisateur pour le commerce mondial. Les points forts du nouveau moteur de sourcing incluent :

● Intuitif, prédictif et conversationnel.

Ce moteur de sourcing B2B sera le premier de son genre à intégrer toutes les vitrines de e-commerce sur Internet. Contrairement aux moteurs de recherche traditionnels, qui reposent fortement sur le classement et l'indexation simples, ce moteur de sourcing alimenté par l'IA se concentrera sur la compréhension du langage naturel et sa transformation en demandes de sourcing professionnelles. Il peut même prédire les besoins de sourcing et faire des suggestions. Il permet également des requêtes complexes ou des documents complets comme saisies, et le système les distinguera et y répondra en langage naturel.

● Reconstruction de l'information.

Le e-commerce a traditionnellement utilisé des listes de produits avec des titres, des descriptions, des mots-clés et des images. Cependant, les acheteurs professionnels ont souvent besoin de comparer plusieurs fournisseurs. Ce moteur de sourcing alimenté par l'IA réorganisera ces informations pour permettre des comparaisons directes, personnalisées.

● Boucler la boucle.

Le développement de la fonction de recherche conversationnelle n'est qu'une partie de la solution. L'objectif final est de permettre des transactions commerciales. En tirant parti de 25 ans d'expertise dans la digitalisation de divers aspects commerciaux — produits, paiements, logistique, douanes et échanges de devises — l'IA peut maintenant imiter l'expérience d'avoir un professionnel du sourcing à ses côtés. Cette technologie permet d'égaliser les chances et réduire considérablement les coûts, permettant ainsi aux PME de devenir des acteurs intégrants de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Effort continu en matière d'IA

En novembre dernier, Alibaba International Digital Commerce Group a introduit son kit d'outils d'IA générative, baptisé Aidge, qui a été adopté par environ 500 000 commerçants, avec une utilisation quotidienne de l'API atteignant 50 millions d'appels. Déployée dans plus de 40 scénarios de e-commerce, sur l'amélioration des listes de produits, le marketing, le service client et l'automatisation, l'IA a considérablement amélioré la qualité du contenu, les taux de clics, les taux de conversion et la satisfaction client. Parmi les fonctionnalités notables, on trouve un outil d'essayage virtuel pour les vêtements et une capacité de service client IA disponible 24/7, qui a augmenté les taux de conversion des demandes pré-vente d'AliExpress Choice de 29 % en juin.

Depuis avril dernier, Alibaba International a constitué une équipe commerciale IA de 100 experts et continue de recruter de nouveaux membres.

Pour plus d'informations : www.aidc-ai.com

A propos Alibaba International Digital Commerce Group

Alibaba International Digital Commerce Group est dédié au soutien du développement du e-commerce mondial grâce à des technologies alimentées par l'IA. Il opère diverses plateformes avec des modèles commerciaux distincts, couvrant plusieurs pays et régions à travers le monde.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2143118/4840161/Logo.jpg