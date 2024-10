Alibaba.com lance Trade Assurance pour les vendeurs européens Un nouveau standard pour un commerce en ligne B2B plus sécurisé et transparent

Trade Assurance permet aux vendeurs de se prémunir des risques liés aux transactions grâce à une protection 360 degrés qui leur garantit des paiements sécurisés, un suivi des commandes en temps réel et une résolution des litiges dédiée.

Un lancement qui témoigne de l'investissement continu d'Alibaba.com en Europe pour simplifier le commerce mondial et le rendre plus accessible aux PME européennes.

PARIS, le 28 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Alibaba.com, marketplace B2B de premier plan du groupe Alibaba International Digital Commerce, continue de renforcer son engagement pour faciliter le commerce mondial et lance aujourd'hui son portefeuille de services "Trade Assurance" destiné aux marchands en Europe.

L'exportation est essentielle pour les PME européennes et notamment françaises. Selon le Baromètre Européen 2024 de l'Exportation et de la Transformation Numérique réalisé par Alibaba.com[1], 50% des PME françaises estiment que les ventes réalisées à l'export représentent jusqu'à 70 % de leur chiffre d'affaires total de l'année écoulée. De plus, 42 % des PME françaises sondées se disent optimistes pour les prochains mois et anticipent une augmentation significative de leurs ventes.

Afin de soutenir l'ambition à l'export de ces entreprises, Alibaba.com élargi son service Trade Assurance pour la première fois aux fournisseurs venant de la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Ce service offre la possibilité de bénéficier d'une expérience commerciale fluide et sécurisée sur l'ensemble du processus de commande, du paiement à la livraison, sans frais d'activation supplémentaire[2] pour tous les vendeurs existants et nouveaux sur la plateforme.

Ce service offre une valeur ajoutée autour de quatre piliers clés :

une fois qu'une commande est passée via l'une des méthodes de paiement de confiance disponibles sur la plateforme, (notamment Visa, Mastercard, Apple Pay, etc.), Alibaba.com traite le paiement et conserve les fonds de manière sécurisée jusqu'à la livraison. Cela garantit la réception des paiements dans les délais impartis et réduit considérablement les risques de défauts et de retards. Suivi et transparence des commandes : les acheteurs et les vendeurs peuvent facilement suivre le statut de leurs commandes via la plateforme, ce qui garantit une communication claire et cohérente ainsi qu'un processus de transaction fluide.

Alibaba.com propose une assistance en cas de problèmes avec les commandes, garantissant un niveau de service élevé et un soutien efficace pour faciliter la résolution des litiges, permettant ainsi aux acheteurs et aux vendeurs conclure leurs transactions en toute sérénité. Gestion des risques : les vendeurs ont accès à des informations concernant le niveau d'activités récentes des acheteurs et leur présence sur la plateforme, ce qui leur permet de décider en toute connaissance de cause s'ils souhaitent passer une commande.

« Avec Trade Assurance, notre objectif est d'offrir aux PME françaises et européennes la sécurité et la transparence dont elles ont besoin pour réussir sur les marchés internationaux. En offrant une protection complète tout au long du processus de transaction, nous redonnons de la confiance aux vendeurs pour qu'ils puissent développer leurs activités en toute sérénité. Ce lancement représente une progression de notre engagement en France et en Europe. En investissant dans les technologies et les services, Alibaba.com rend le commerce mondial plus accessible, innovant et sécurisé pour les entreprises européennes » affirme Michelle Lau, Managing Director France chez Alibaba.com.

Pour en savoir plus sur Trade Assurance, veuillez consulter ce lien https://seller.alibaba.com/eu/fr/trade-assurance

[1]Cette étude a été menée auprès de 1010 chefs d'entreprises à travers la France, dans le secteur de la fabrication et de la production. Les entreprises participantes comptent au moins 10 employés et réalisent un chiffre d'affaires annuel d'au moins 3,5 millions d'euros. Elles se consacrent exclusivement à la vente de biens et opèrent sur des marchés internationaux, y compris en outre-mer. L'enquête a été réalisée du 24 au 31 mai 2024.

[2]Des frais de transaction et de service peuvent s'appliquer

A propos d'Alibaba.com

Lancée en 1999, Alibaba.com est une plateforme de premier plan pour le e-commerce B2B mondial qui sert les acheteurs et les fournisseurs de plus de 200 pays et régions du monde. Elle propose des services couvrant divers aspects du commerce, notamment en fournissant aux entreprises des outils leur permettant d'atteindre un public mondial pour leurs produits et en aidant les acheteurs à découvrir des produits, à trouver des fournisseurs et à passer des commandes en ligne de manière rapide et efficace. Alibaba.com fait partie du groupe Alibaba International Digital Commerce Group.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2143118/4990885/Logo.jpg