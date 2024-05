AliExpress offre à ses clients plus de 1 000 billets de match pour l'UEFA EURO 2024™

PARIS, 30 mai 2024 /PRNewswire/ -- AliExpress, marketplace internationale, offrira plus de 1 000 billets de match pour l'UEFA EURO 2024™ et des remises exceptionnelles à l'occasion de cette compétition, notamment « Choice Day » et « Summer Sales » - insufflant l'effervescence des festivités estivales à l'expérience client.

La campagne d'AliExpress pour l'UEFA EURO 2024TM est animée de plusieurs temps forts :

Le « Choice Day», du 1 er au 7 juin sur le thème du Festival, suivi des promotions d'été « Summer Sales» , offrant jusqu'à 70 % de réduction sur une large gamme de produits du 17 au 23 juin.

du 1 au 7 juin sur le thème du Festival, , offrant jusqu'à 70 % de réduction sur une large gamme de produits du 17 au 23 juin. « Secouer, c'est gagner » pour tenter de gagner des récompenses, limitées dans le temps - Pendant les matchs, du 14 juin au 14 juillet, les utilisateurs éligibles connectés à l'application AliExpress pourront tenter de gagner jusqu'à 50% de réduction sur une sélection de produits en secouant leur smartphone dans les 10 minutes qui suivent un but. Ils pourront aussi gagner des billets de match et des bons de réduction d'une valeur maximale de 500 euros chacun, et acheter des articles à 0,01 euro seulement.

- Pendant les matchs, du 14 juin au 14 juillet, les utilisateurs éligibles connectés à l'application AliExpress pourront tenter de gagner jusqu'à 50% de réduction sur une sélection de produits en secouant leur smartphone dans les 10 minutes qui suivent un but. Ils pourront aussi gagner des billets de match et des bons de réduction d'une valeur maximale de chacun, et acheter des articles à seulement. Le "Fun Quiz" – A partir d'aujourd'hui et jusqu'au 12 juin à 23h59, les clients peuvent participer à un quiz interactif sur l'UEFA EURO, le football et AliExpress. Les participants qui répondront avec succès à un minimum de trois questions pourront ensuite gagner des points et participer à des tirages au sort. Les prix comprennent des billets de match, des articles officiels et des T-shirts. A partir du 13 juin, de nouvelles activités sont prévues, notamment un jeu pour pouvoir soutenir son équipe favorite. D'autres tirages au sort seront organisés les 1er&2 juin, 17 & 18 juin, puis en juillet.

AliExpress Choice, le service d'achat premium de la plateforme, offre la livraison gratuite pour les commandes de plus de 10 euros, avec des délais de livraison allant de 5 à 12 jours pour la plupart des pays européens. Les clients pourront également retourner gratuitement les produits Choice.

« En tant que sponsor e-commerce exclusif de l'UEFA EURO 2024™, nous sommes impatients d'offrir une expérience d'achat exceptionnelle à nos clients et aux fans de football », a déclaré Gary Topp, Directeur commercial pour l'Europe chez AliExpress. « Les événements 'Choice Day' et 'Summer Sale' ne se limitent pas à des promotions incroyables, ils animent notre communauté à travers des activités divertissantes sur le thème du football. »

A propos d'AliExpress

Lancée en 2010, AliExpress est une plateforme de commerce électronique d'entreprise à consommateur (B2C) qui permet aux consommateurs du monde entier d'acheter directement auprès de fabricants et de distributeurs en Chine et dans le monde entier. Outre la version anglaise, la plateforme AliExpress est également disponible dans 15 autres langues. AliExpress fait partie du groupe Alibaba International Digital Commerce Group.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2425528/AliExpress_to_Give_Away_Over_1_000_UEFA_EURO_2024_to_Shoppers.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2422324/4733734/AliExpress_x_Euro_Logo.jpg