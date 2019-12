Alimentaria 2020 renforce sa position à la Fira de Barcelona en tant que point de rencontre mondial essentiel pour le secteur.

Avec plus de 110 000 m2 d'espace d'exposition, l'événement se tiendra en parallèle du salon Hostelco pour offrir à l'industrie de l'alimentation et des équipements de restauration une excellente plateforme pour l'internationalisation, les affaires et l'innovation.

Alimentaria 2020 vise à accroître les niveaux d'internationalisation de sa précédente édition, qui a accueilli 4 500 sociétés exposantes, dont 1 000 étaient originaires de 70 pays, et environ 150 000 visiteurs, dont 30 % à l'international, originaires de 156 pays.

Ayant pour défi de revalider les plus de 12 500 réunions commerciales qui ont eu lieu lors de la précédente édition d'Alimentaria, le programme de fidélité et d'invitation Hosted Buyers a sélectionné 680 acheteurs, importateurs et distributeurs clés de pays stratégiques sur cinq continents afin qu'ils puissent assister au salon. D'autre part, Alimentaria a invité quelque 1 000 acheteurs espagnols importants.

Le Canada, le Japon, le Brésil, les Émirats arabes unis et le Vietnam exposeront dans leurs propres pavillons pour la première fois lors d'Alimentaria 2020. L'Italie, l'Allemagne, le Portugal, la Belgique, la Grèce, la Roumanie, la Pologne, le Maroc, les États-Unis, Israël, l'Argentine, l'Équateur, la Colombie, la Chine, la Corée, l'Indonésie et la Thaïlande, entre autres, jouiront également d'une présence significative.

L'offre d'Alimentaria sera répartie selon les catégories suivantes : Intercarn (viande), Interlact (produits laitiers), Expoconser (conserves), Snacks, Biscuits & Confectionery (friandises et en-cas), Mediterranean Foods (régime méditerranéen, huiles d'olive et végétales) et Restaurama (service alimentaire). Celles-ci intégreront également la nouvelle exposition Alimentaria Trends, qui présentera les sous-secteurs tendances tels que la cuisine gastronomique, la nourriture biologique, le marché du « sans », le halal et les aliments fonctionnels. En outre, Grocery Foods réunira les principales sociétés des biens de consommation, International Pavilions réunira tous les fournisseurs étrangers, tandis que Lands of Spain fera de même avec la production nationale des différentes régions espagnoles.

Les activités du salon feront la promotion de l'innovation dans le secteur et de l'interrelation entre les industries de l'alimentation, de la gastronomie et du tourisme, en mettant l'accent sur le développement durable. Ainsi, l'événement Experience Live Gastronomy sera un espace pour les ateliers, les présentations et les expositions culinaires avec des chefs prestigieux qui cumulent plus de 30 étoiles Michelin. De même, le Alimentaria Hub sera dédié à l'innovation, à la connaissance et à l'entrepreneuriat, sur la base de congrès, de conférences, de discussions rapides et d'expositions.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1057888/Fira_Barcelona_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1057889/Alimentaria_2020.jpg

