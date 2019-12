Alimentaria 2020 consolida sua posição na Fira de Barcelona como ponto de encontro global e essencial para o setor

Com mais de 110.000 m 2 de espaço de exposição, o evento ocorrerá junto com a Hostelco para oferecer ao setor de alimentos e equipamentos para buffet uma excelente plataforma de internacionalização, negócios e inovação.

O objetivo da Alimentaria 2020 é aumentar o nível de internacionalização da edição anterior, que recebeu 4.500 empresas expositoras (1.000 delas provenientes de 70 países) e cerca de 150.000 visitantes (sendo 30% deles internacionais, de 156 países).

Com o desafio de revalidar as mais de 12.500 reuniões de negócios realizadas na edição anterior da Alimentaria, o programa de fidelidade e de convites Hosted Buyers selecionou 680 compradores, importadores e distribuidores importantes de países estratégicos de cinco continentes, para que possam participar da exposição. Além disso, a Alimentaria convidou cerca de 1.000 compradores espanhóis de destaque.

Canadá, Japão, Brasil, Emirados Árabes Unidos e Vietnã farão exposições em seus próprios pavilhões pela primeira vez na Alimentaria 2020. Itália, Alemanha, Portugal, Bélgica, Grécia, Romênia, Polônia, Marrocos, Estados Unidos da América, Israel, Argentina, Equador, Colômbia, China, Coréia, Indonésia e Tailândia, entre outros países, também terão uma presença significativa.

As atrações da Alimentaria serão distribuídas nas seguintes seções: Intercarn (carne), Interlact (laticínios), Expoconser (conservas), Snacks, Biscuits & Confectionery (doces e lanches); Mediterranean Foods (dieta mediterrânea, azeite de oliva e azeites vegetais) e Restaurama (serviço de alimentação). Essas seções também incorporarão a nova exposição Alimentaria Trends, que exibirá tendências de subsetores como Fine Foods (alimentos requintados), Organic Foods (alimentos orgânicos), Free From foods (alimentos livres de algum ingrediente), Halal Foods (alimentos halal) e Functional Foods (alimentos funcionais). Além disso, a seção de Grocery Foods (mercearia) reunirá as principais empresas de bens de consumo, os International Pavilions (pavilhões internacionais) reunirão todos os fornecedores estrangeiros, e Lands of Spain (Terras da Espanha) reunirá a produção nacional de várias regiões espanholas.

As atividades da exposição promoverão a inovação no setor e as inter-relações entre os setores de alimentos, gastronomia e turismo, com ênfase na sustentabilidade. Assim, o evento Experience Live Gastronomy será um espaço para workshops, apresentações e programas de culinária com chefs de prestígio que, juntos, somam mais de 30 estrelas Michelin. De maneira similar, a área Alimentaria Hub será dedicada à inovação, conhecimento e empreendedorismo, com base em congressos, conferências, palestras curtas e exposições.

FONTE Fira de Barcelona

