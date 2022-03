Alimentaria & Hostelco présente le potentiel d'exportation de l'industrie alimentaire espagnole

Malgré les restrictions qui demeurent sur de nombreux marchés et l'instabilité du contexte international, le secteur alimentaire espagnol continue d'augmenter ses exportations, dépassant ses sommets en 2021 avec un chiffre d'affaires de 38 202 millions d'euros. Cependant, le secteur relève le défi permanent d'ouvrir de nouveaux marchés et d'augmenter les ventes, ce en quoi Alimentaria & Hostelco excelle en tant que fer de lance de cette stratégie.

Cette année, les entreprises internationales présentes au salon occuperont plus de 15 000 m² (18 %) de la superficie totale de 85 000 m². Plus précisément, il y aura 400 entreprises venant de 52 pays, dont 200 qui visiteront l'événement pour la première fois. La zone des Pavillons internationaux accueillera la majorité des entreprises étrangères regroupées par pays, dont le Brésil, la Slovaquie, l'Australie, le Canada, les Émirats arabes unis et Porto Rico, qui participeront pour la première fois.

Les autres pays participants seront l'Algérie, le Portugal, le Maroc, l'Indonésie, la Pologne, la Grèce, l'Italie, la Turquie, la Belgique et l'Argentine. Il convient de souligner les cas de la Grèce et de la Turquie, qui ont loué une superficie deux fois plus importante que la dernière fois.

De même, dans le but de continuer à renforcer la relation commerciale avec les entreprises étrangères, 1 400 acheteurs de 68 pays ont été invités et plus de 12 500 réunions d'affaires sont prévues avec les exposants d'Alimentaria & Hostelco. Cette année, la priorité a été donnée aux marchés européen, nord-américain et latino-américain pour attirer les acheteurs. Ainsi, les pays qui accueilleront le plus d'invités cette année seront les États-Unis, l'Inde, le Mexique, le Pérou, la Colombie, le Royaume-Uni, le Chili, Singapour, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, le Canada, la Tunisie et les Émirats arabes unis.

