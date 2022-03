Alimentaria & Hostelco mostra o potencial de exportação do setor alimentício espanhol

Apesar das limitações que continuam a existir em vários mercados e da instabilidade do contexto internacional, o setor alimentício da Espanha continua a aumentar suas exportações, batendo seus recordes de 2021, com negócios totalizando 38.202 milhões de euros. No entanto, o setor está assumindo o desafio permanente de abrir novos mercados e aumentar as vendas, e a Alimentaria & Hostelco se destaca como líder desta estratégia.

Este ano, as empresas internacionais que participarão da feira ocuparão mais de 15 mil m² (18%) da área total de 85 mil m². Mais especificamente, haverá 400 empresas de 52 países, das quais 200 visitarão o evento pela primeira vez. A área de pavilhões internacionais abrigará a maioria das empresas estrangeiras agrupadas por países, incluindo Brasil, Eslováquia, Austrália, Canadá, Emirados Árabes Unidos e Porto Rico, que participarão pela primeira vez.

Entre outros países participantes estão a Argélia, Portugal, Marrocos, Indonésia, Polônia, Grécia, Itália, Turquia, Bélgica e Argentina. Vale destacar os casos da Grécia e da Turquia, que contrataram um espaço duas vezes maior do que o da última vez.

Da mesma forma, com o objetivo de continuar a melhorar as relações comerciais com empresas estrangeiras, foram convidados 1.400 compradores de 68 países, e espera-se que mais de 12.500 reuniões de negócios sejam realizadas com os expositores da Alimentaria & Hostelco. Este ano, os mercados europeu, norte-americano e latino-americano foram priorizados para atrair compradores. Assim, os países com mais convidados este ano serão os Estados Unidos, Índia, México, Peru, Colômbia, Reino Unido, Chile, Singapura, Austrália, Nova Zelândia, Holanda, Canadá, Tunísia e Emirados Árabes Unidos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1773875/Fira_de_Barcelona_Alimentaria.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/659718/Fira_Barcelona_Logo.jpg

FONTE Fira de Barcelona

