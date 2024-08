Alison Lewis rejoint le conseil d'administration de Hain Celestial Group

Ancienne directrice de la croissance de Kimberly-Clark et ancienne dirigeante exécutive de Coca-Cola, Alison Lewis apporte au conseil d'administration de Hain son expertise en marketing mondial, commerce électronique et leadership numérique.

HOBOKEN, New Jersey, 19 août 2024 /PRNewswire/ -- Hain Celestial Group (Nasdaq : HAIN), une entreprise mondiale de premier plan dans le domaine de la santé et du bien-être dont l'objectif est d'inspirer un mode de vie plus sain grâce à des marques meilleures pour la santé, annonce ce jour la nomination d'Alison Lewis à son conseil d'administration, avec prise d'effet au 1er septembre 2024. Elle siégera au comité de rémunération et de gestion des talents ainsi qu'au comité d'audit. Mme Lewis a été nommée lors de la réunion du conseil d'administration de Hain du 13 août 2024. Avec cette nomination, le conseil d'administration de Hain Celestial sera composé de neuf administrateurs, dont huit sont indépendants.

« Alison apporte une grande expérience à notre conseil d'administration », déclare Dawn Zier, présidente du conseil d'administration de Hain Celestial Group. « Ses connaissances approfondies en matière de marketing global, de commerce électronique et de leadership numérique au sein de grandes entreprises de produits de grande consommation seront précieuses pour nous aider à orienter notre stratégie de croissance et à obtenir des résultats durables et des rendements pour les actionnaires. Au nom de tous les administrateurs, je souhaite la bienvenue à Alison au sein du conseil d'administration de Hain Celestial. »

Mme Lewis possède plus de trente ans d'expérience en tant que cadre dans de grandes entreprises de produits de consommation, notamment Kimberly-Clark Corporation, Johnson & Johnson Consumer Health, The Coca-Cola Company et Kraft Heinz. Dernièrement, elle a occupé le poste de directrice de la croissance chez Kimberly-Clark, où elle s'est attachée à promouvoir l'excellence marketing et commerciale pour les catégories et les marques mondiales dans les domaines du numérique, de la création et du design, de l'innovation, de la gestion de la croissance du chiffre d'affaires et de la communication d'entreprise. Mme Lewis a annoncé sa décision de prendre sa retraite de Kimberly-Clark en mai 2024. Elle continuera à y exercer un rôle consultatif jusqu'au 1er septembre 2024.

Avant de rejoindre Kimberly-Clark, Mme Lewis a notamment occupé les fonctions de directrice du marketing chez Johnson & Johnson Consumer Health, de vice-présidente principale et directrice du marketing chez Coca-Cola Amérique du Nord, et de présidente et directrice générale de la marque de boissons santé et bien-être Odwalla, une filiale en exclusivité de The Coca-Cola Company. Mme Lewis a commencé sa carrière dans le marketing chez Kraft General Foods, où elle a travaillé sur le portefeuille Kraft Macaroni and Cheese et les céréales pour enfants. Originaire du Canada, Mme Lewis est titulaire d'une licence en commerce de l'université Queen's.

« Je suis ravie de rejoindre le conseil d'administration de Hain Celestial Group », déclare Alison Lewis. «L'objectif de la société, qui est d'inspirer un mode de vie plus sain, et son impressionnant portefeuille de marques santé, permettent à Hain de réaliser une croissance significative et de libérer tout son potentiel en tant que chef de file mondial. »

La nomination de Mme Lewis s'inscrit dans le cadre de l'engagement du conseil d'administration à s'adjoindre des dirigeants expérimentés aux parcours et perspectives diversifiés pour superviser l'entreprise et sa stratégie à long terme.

À propos de Hain Celestial Group

Hain Celestial Group est un chef de file de la santé et du bien-être dont l'objectif est d'inspirer un mode de vie plus sain pour les personnes, les communautés et la planète grâce à des marques meilleures pour vous. Depuis plus de 30 ans, Hain se concentre intentionnellement sur la nutrition et le bien-être qui ont un impact positif, aujourd'hui et demain. Hain Celestial, dont le siège social se trouve à Hoboken, dans le New Jersey, commercialise et vend ses produits dans plus de 70 pays à travers le monde, qu'il s'agisse d'en-cas, de produits pour bébés/enfants, de boissons, de préparation de repas ou de soins personnels. Nos marques principales comprennent Garden Veggie Snacks™, Terra® chips, Garden of Eatin'® snacks, Hartley's® Jelly, Earth's Best® et Ella's Kitchen® aliments pour bébés et enfants, Celestial Seasonings® thés, Joya® et Natumi® boissons à base de plantes, Greek Gods®, Cully & Sully®, Yorkshire Provender®, New Covent Garden® et Imagine®, Yves® et Linda McCartney's® (sous licence) sans viande, et Avalon Organics® pour les soins personnels, entre autres. Pour plus d'informations, consultez www.hain.com et LinkedIn.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des dispositions de la sphère de sécurité du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations comportent des risques, des incertitudes et des hypothèses. Si les risques ou les incertitudes se concrétisent ou si les hypothèses se révèlent incorrectes, nos résultats peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Les termes « croire », « s'attendre à », « anticiper », « pouvoir », « devoir », « planifier », « avoir l'intention », « potentiel », les conjugaisons au futur et au conditionnel, et autres expressions similaires ont pour but d'identifier ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives comprennent, entre autres, nos convictions ou nos attentes concernant nos performances, nos résultats d'exploitation et notre situation financière futurs, nos initiatives stratégiques et notre stratégie d'entreprise.

Les risques et incertitudes susceptibles d'entraîner un écart sensible entre les résultats réels et les déclarations prévisionnelles sont décrits dans notre dernier rapport annuel sur le formulaire 10-K et dans les autres documents que nous déposons périodiquement auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

Nous ne nous engageons pas à mettre à jour les déclarations prospectives pour refléter les résultats réels ou les changements d'hypothèses ou de circonstances, sauf si la loi applicable l'exige.

