Allard Emballages : un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros en 2021 pour sa première année au sein du groupe Hinojosa

- La croissance organique des principaux clients, la préférence croissante des clients pour des emballages durables et l'augmentation des prix de vente ont été les facteurs clés de l'augmentation de 16 % du chiffre d'affaires d'Allard Emballages par rapport à 2020.

VALENCE, Espagne, 29 mars 2022 /PRNewswire/ -- Référence du secteur de l'emballage en France et acquise par le groupe espagnol Hinojosa en début d'année 2021, Allard Emballages a clôturé l'année avec un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros, soit 16 % de plus qu'en 2020.

Ce résultat est notamment dû à un processus d'acquisition réussi, renforcé par la coopération et l'implication de toute l'équipe. Les valeurs essentielles communes aux deux entreprises, comme l'innovation continue ainsi que la proximité et la relation de confiance avec les clients, y ont également contribué.

2021 a également été une année marquée par une augmentation sans précédent des coûts. Allard Emballages a dû faire face à l'augmentation des prix de l'énergie et des matières premières, qui ont eu un impact considérable sur le secteur de l'emballage en carton et en papier.

Hinojosa enregistre un chiffre d'affaires de 644 millions d'euros

Hinojosa Packaging Group a clôturé l'année 2021 avec un chiffre d'affaires de 644 millions d'euros, soit 49,7 % de plus que l'année précédente. L'augmentation de la demande de biens de consommation, la préférence croissante des clients pour des emballages durables et la montée constante du e-commerce ont joué un rôle essentiel au cours de cette année.

Pendant une année caractérisée par une importante augmentation des coûts dans tous les secteurs et une reprise économique, Hinojosa a continué à stimuler la spécialisation, l'innovation et la durabilité, les fondements sur lesquels repose sa croissance.

Les acquisitions d'Allard Emballages et de Graphicsleader en 2020 sont les prémices de l'internationalisation d'Hinojosa et contribuent à la vocation du groupe à jouer un grand rôle dans le secteur de l'emballage durable dans le sud de l'Europe.

Durabilité sur toute la chaîne de valeur

Hinojosa soutient l'impact positif sur l'environnement et les communautés dans lesquelles elle opère à travers un modèle d'économie circulaire. Cela lui a permis, de réduire d'environ 40 % son empreinte carbone en 2021 grâce à l'installation de la première centrale solaire photovoltaïque en autoconsommation sur son site de Cordoue ainsi qu'à la mise en place d'un système de traitement du biogaz et d'une chaudière de biomasse dans sa papeterie à Sarrià de Ter.

Hinojosa a également été la première entreprise espagnole, aussi bien dans le secteur de l'emballage que dans le secteur du papier, à recevoir la certification Zéro déchet dans deux de ses usines : Hinojosa Paper Alquería et Hinojosa Packaging Xàtiva, dont la valorisation des déchets dépasse les 98 %.

Le groupe élargit actuellement son programme de décarbonation et de certification pour d'autres usines.

L'innovation en réponse à l'incertitude

Hinojosa Packaging Group a continué de miser sur l'innovation en 2021 à travers le développement de Barket, une barquette thermoscellée en carton pour le marché agricole, qui a été récompensée aux WorldStar Awards pour son impact environnemental minimum, et d'Ecogrip, une solution de carton ondulé pour remplacer les emballages plastiques des packs de bouteilles.

Dans le cadre de sa mission en faveur de la création de meilleures opportunités professionnelles, le groupe a innové en promouvant un cycle de formation professionnelle en alternance, pionnier en Espagne, spécialisé dans l'impression graphique. Lancée en 2020, cette initiative a pour but de professionnaliser le secteur de l'emballage au moyen d'une formation spécifique et de favoriser l'insertion professionnelle et immédiate des 25 étudiants actuellement inscrits.

75 ans à renforcer nos valeurs

En 2022, Hinojosa célèbrera 75 ans d'histoire à s'engager envers l'excellence durable pour tous ses clients, en leur fournissant des solutions d'emballage adaptées et performantes qui apportent de la valeur à leur activité et garantissent la satisfaction totale avec leurs produits.

L'objectif partagé d'Hinojosa consiste à améliorer le bien-être commun grâce à des solutions d'emballage durables qui s'appuient sur des valeurs telles que l'innovation continue, la proximité et la relation de confiance avec les clients ainsi que l'excellence dans toutes ses activités.

