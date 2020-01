Alliance Digital Fund obtient un engagement financier de 40 millions d'euros auprès de Gem Group pour le développement de son portefeuille européen basé sur le réseau social fondé sur la blockchain, ZONTO

PRAGUE, 28 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Alliance Digital Fund a.s. (ADF), une société constituée en vertu du droit de la République tchèque dont le siège social est sis Helenska 1799/4, Prague 2, 120 00, République tchèque, a annoncé avoir signé un accord avec GEM Global Yield LLC SCS (« GEM »), le groupe d'investissement alternatif privé basé au Luxembourg, en vue de verser à ADF jusqu'à 40 millions d'euros sur une période de 5 ans suite à la cotation publique des actions ordinaires d'ADF. ADF utilisera ces fonds pour achever le développement du produit logiciel ZONTO et des produits connexes, ainsi que la promotion marketing.

Les 40 millions d'euros initiaux prendront la forme d'un engagement financier qui permettra à ADF de retirer des fonds au cours de la période de 5 ans en émettant des actions ordinaires d'ADF en faveur de GEM (ou des personnes qu'elle pourrait désigner) et sous réserve de la mise en place de l'/des accord(s) de prêt d'actions.

ADF contrôlera le calendrier et le montant maximum des retraits effectués dans le cadre de cette facilité et n'a pas d'obligation minimale de retrait. Parallèlement à la cotation publique des actions ADF, la société émettra des bons de souscription en faveur de GEM pour l'achat d'un maximum de dix pourcent (10 %) des actions ordinaires en circulation de la société sur une base entièrement diluée. Les bons de souscription auront un prix d'exercice par action égal au cours acheteur de clôture des titres le premier jour de négociation à la fin de la transaction d'entrée en bourse.

À propos d'ADF

La société de gestion Alliance Digital Fund a.s. enregistrée auprès de la Banque nationale tchèque (CNB) conformément à l'article 15 de la loi n° 240/2013 du recueil de lois sur les sociétés d'investissement et les fonds d'investissement (ZISIF).

La société investit actuellement dans le réseau social mondial Zonto (https://zonto.world).

ZONTO est un ensemble de produits logiciels, de solutions, de services et de technologies intégrés dans une seule plateforme. Le système ZONTO dispose de plusieurs modules fonctionnels qui interagissent les uns avec les autres.

ZONTO compte actuellement 200 000 utilisateurs inscrits et ce chiffre est en constante augmentation.

À propos de GEM Group

Global Emerging Markets (« GEM ») est un groupe d'investissement alternatif basé à Paris, New York et Los Angeles. GEM gère un ensemble diversifié de véhicules d'investissement axés sur les marchés émergents qui fournissent au groupe et à ses investisseurs un portefeuille diversifié de classes d'actifs couvrant le spectre mondial des investissements privés. Chaque véhicule d'investissement possède un niveau différent de contrôle opérationnel, de rendement ajusté au risque et de profil de liquidité. La famille de fonds et de véhicules d'investissement fournit à GEM et à ses partenaires une exposition à des rachats par des cadres d'entreprises à petites et moyennes capitalisations, des investissements privés dans des fonds propres publics (PIPE) et des investissements en capital-risque sélectionnés.

