Alliance entre Omio et Uber : transformer les déplacements multimodaux dans toute l'Europe

BERLIN, 13 juin 2024 /PRNewswire/ -- Omio, la principale plateforme mondiale de réservation de trains, d'avions, de bus et de ferries, a le plaisir d'annoncer la poursuite de son partenariat avec Uber, visant à transformer le paysage des voyages multimodaux en Europe. Grâce à l'API d'Omio, les utilisateurs d'Uber peuvent désormais accéder à un large choix d'itinéraires ferroviaires, incluant l'Eurostar, et de trajets en autocar. Après un succès notable au Royaume-Uni, Omio et Uber élargissent leur service de voyage fluide au marché espagnol.

Ce partenariat dynamique continue de transformer l'expérience de voyage avec le lancement récent d'Uber Train en Espagne, propulsé par l'API d'Omio. Ceci offre aux clients espagnols d'Uber un accès étendu à des itinéraires ferroviaires diversifiés, consolidant ainsi la réputation d'Uber en tant que solution de voyage tout-en-un.

« Nous sommes ravis d'étendre notre collaboration à l'Espagne, une étape clé pour Omio. En unissant nos efforts avec ceux de principaux acteurs du transport, nous facilitons des voyages sans heurts à travers l'Espagne et au-delà », explique Jean Francois Bessiron, directeur B2B chez Omio. « En tant que plateforme multimodale, nous offrons une expérience pratique de voyage de porte à porte. Notre vision partagée avec Uber vise à fournir aux voyageurs une multitude d'options via une seule plateforme numérique et application unifiée. L'engouement pour les réservations répétées de trains témoigne de la popularité de ce service chez ceux qui l'ont essayé », ajoute-t-il.

Mettre le Royaume-Uni sur les rails et au-delà

L'alliance entre Omio et Uber est guidée par un engagement à répondre aux exigences spécifiques de chaque marché. Deux ans après avoir initié leur partenariat au Royaume-Uni, Omio et Uber ont enrichi leur offre avec de nouveaux itinéraires au départ et à destination du Royaume-Uni, embrassant divers modes de transport. Les utilisateurs d'Uber ne se contentent pas de réserver des trajets dans le Grand Londres ; ils voyagent également sur des corridors interurbains comme Londres-Manchester ou Londres-Paris via l'Eurostar. Cela illustre l'intérêt croissant à l'échelle nationale pour les options de transport multimodal.

Le trafic intra-urbain est particulièrement intense, reflétant les habitudes des utilisateurs d'Uber qui utilisent la plateforme pour leurs trajets quotidiens domicile-travail. Des volumes de réservation élevés sont aussi enregistrés entre les principales villes britanniques. Le 17 avril 2024, Omio a franchi le cap du million de trajets, marquant son influence significative dans le développement des parcours multimodaux.

Cette fusion harmonieuse des services permet aux voyageurs de combiner différents modes de transport avec facilité, améliorant ainsi la commodité, l'accessibilité et la durabilité de chaque voyage. De plus, réserver des trains via Uber offre un avantage économique notable : il n'y a pas de frais de réservation et les utilisateurs bénéficient de récompenses telles que des points Avios et des crédits Uber de 10 %.

En collaborant avec des partenaires internationaux comme Google et Iryo, ainsi qu'en intégrant l'API d'Omio à des plateformes comme Ecosia et Kayak, Omio continue d'élargir l'accessibilité et de promouvoir la durabilité des voyages à travers le monde.

À propos du groupe Omio : Depuis sa fondation en 2013, Omio a révolutionné la manière dont ses clients voyagent. À travers ses plateformes interconnectées, Omio et Rome2Rio, l'entreprise s'est imposée comme la principale plateforme mondiale pour la recherche, la comparaison et la réservation de voyages. Omio s'associe à des OTA (agences de voyages en ligne) et à des fournisseurs de mobilité, offrant des solutions commerciales adaptées à travers son partenariat B2B.

Engagé à faciliter l'exploration de l'Europe, des États-Unis et du Canada par train, bus, avion et ferry, Omio collabore avec plus de 1 000 fournisseurs de transport. Les clients ont la possibilité de réserver dans 21 langues différentes et de payer en 26 devises, ce qui témoigne de l'accessibilité et de la flexibilité de la plateforme. Le groupe Omio, qui compte plus de 300 employés issus de plus de 50 pays différents, possède des bureaux à Berlin, Prague, Melbourne, et Londres. En offrant des voyages qui inspirent et mobilisent, Omio continue de répondre aux besoins de ses clients à travers le monde.

