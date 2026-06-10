Ally IDF : BeTomorrow ouvre au test son assistant mobilité IA sur WhatsApp, en Île-de-France

Du 10 juin au 10 juillet 2026, les voyageurs franciliens peuvent interroger Ally directement sur WhatsApp : horaires, itinéraires et perturbations en temps réel sur les réseaux Métro, Bus et RER d'Île-de-France Mobilités. Un test grandeur nature, ouvert aux retours.

PARIS, 10 juin 2026 /PRNewswire/ -- Se déplacer en Île-de-France reste une expérience sous tension : réseau dense, perturbations fréquentes, information éclatée entre applications, sites et panneaux. BeTomorrow teste une idée simple : rendre l'information temps réel accessible par une conversation, comme un message envoyé à un contact.

Ally s'appuie sur les données ouvertes d'Île-de-France Mobilités, via la plateforme PRIM*. Elle agrège en temps réel les horaires de passage, les calculs d'itinéraires et les messages d'information trafic sur les lignes Métro, Bus et RER.

Mobco : BeTomorrow teste Ally IDF

Un test, pas un lancement produit. Le Pôle Cities de BeTomorrow veut mesurer, en conditions réelles et à grande échelle, comment les voyageurs utilisent un assistant IA dans leur messagerie quotidienne.

« Nous ne prétendons pas détenir la réponse définitive sur ce que sera l'interface mobilité de demain. Notre rôle est d'explorer et de confronter les technologies aux usages réels. Avec Ally, nous avons une conviction sur la direction à prendre : une mobilité plus lisible, plus contextualisée, plus rassurante. Nous l'ouvrons au test pour recueillir les retours des voyageurs franciliens », explique Anne Malagié, Product Strategist chez BeTomorrow.

Ce qu'Ally permet sur WhatsApp. Sans installer d'application, l'utilisateur formule sa demande en langage naturel, à l'écrit ou à l'oral. Il obtient un itinéraire de porte à porte avec correspondances, les prochains passages à un arrêt en temps réel, les perturbations actives ou à venir et leur impact, ainsi qu'une alternative en cas d'incident majeur. Accès par QR code ou en ajoutant le numéro dédié à ses contacts.



« Nous avons conçu Ally dans une logique de sobriété et de protection des données : seules les informations nécessaires au traitement de la demande sont mobilisées, les données personnelles sont filtrées avant traitement par le modèle, et les traces peuvent être anonymisées ou purgées », précise Romain Deflo, Product Manager chez BeTomorrow.

Nouvelle application mobile dévoilée au Mobco. En parallèle du test WhatsApp, BeTomorrow présente en avant-première la nouvelle version de l'application Ally. Démonstrations sur le stand BeTomorrow (42B), du 9 au 11 juin 2026.

À propos de BeTomorrow. BeTomorrow est une Agence de Services Numériques française, basée à Bordeaux, Paris et Lille. Elle conçoit et construit des produits numériques complexes pour de grandes entreprises et des ETI, de la stratégie à l'adoption. Ally est l'un des produits édités par son Pôle Cities, dédié aux mobilités, transports et collectivités. www.betomorrow.com

Infos pratiques.

Lien d'accès public WhatsApp Ally IDF : https://wa.me/33651431365

Hashtag : #AllyIDF

Site Ally Mobility : ally-mobility.ai



*Données PRIM Île-de-France Mobilités réutilisées conformément aux licences applicables : Licence ouverte Etalab et ODbL



Contact presse. Anaïs Parenteau, Directrice marketing.

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