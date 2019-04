Alma, une société Sisram Medical, annonce le lancement de BeautiFillTM, la première plateforme à base de laser à produire de la graisse antologue de haute qualité pour le remodelage du corps et du visage

BeautiFill associe la liposuccion assistée au laser et le traitement des graisses dans une seule procédure simple, permettant aux médecins d'injecter immédiatement de la graisse autologue, traitant les problèmes de perte de volume associés à des troubles médicaux et esthétiques.

Le transfert de graisse autologue est la nouvelle frontière de la médecine esthétique. « La perte de volume est une étape naturelle du processus de vieillissement, mais les options pour remédier aux pertes de volume importantes étaient limitées et très onéreuses pour les patients », a déclaré Daniel Friedmann, docteur en médecine. « BeautiFill est plus qu'une solution complète pour le transfert de graisse antologue, c'est une solution globale. Avec BeautiFill, nous pouvons désormais obtenir une viabilité élevée de la masse graisseuse, maximisant la longévité des résultats des transferts de graisse. »

BeautiFill intègre un laser à fibre à tir radial breveté contenu dans une enveloppe en verre protectrice. La conception facilite un schéma de distribution de l'énergie laser à 360 degrés, détachant efficacement la masse graisseuse des tissus conjonctifs, tout en maintenant l'intégrité et la vitalité des adipocytes. Dans le cadre d'une étude clinique contrôlée comparant la liposuccion mécanique et l'aspiration de la graisse BeautiFill, le rendement adipocytaire de BeautiFill présentait plus de 90 % de viabilité des cellules graisseuses et une augmentation de 40 % de réinjection de graisse adéquate par rapport à la liposuccion mécanique.

« Le lancement de BeautiFill répond à deux demandes sur notre marché, une méthode alternative pour atteindre la réduction de la masse graisseuse pour le remodelage du corps et une solution tout-en-un pour le transfert de graisse », a déclaré Lior Dayan, PDG d'Alma. « BeautiFill est l'une des principales plateformes d'Alma, soutenue par des investissements conséquents dans des études cliniques, visant à maintenir notre position de premier plan sur le marché. BeautiFill offre aux médecins la possibilité d'être à la pointe de la médecine esthétique en ajoutant de nouvelles procédures et un nouveau flux de revenu à leur pratique. »

Rejoignez-nous à l'AMWC 2019, à Monte Carlo, le 4 avril, stand V2 pour découvrir les avantages de BeautiFill.

À propos d'Alma

Alma est un pionnier mondial des solutions à base de lumière, de laser, de radiofréquence, de plasma et d'ultrasons pour les marchés esthétiques et chirurgicaux. Nous donnons aux praticiens la possibilité de proposer des interventions sûres et efficaces tout en permettant aux patients de bénéficier de technologies et de traitements révolutionnaires et cliniquement prouvés.

