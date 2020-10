Almirall annonce l'inscription d'Ilumetri® (tildrakizumab) sur la liste des médicaments remboursables en France, pour la prise en charge des patients adultes souffrant de psoriasis en plaques chronique sévère

PARIS, 13 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Almirall, S.A. (ALM) annonce l'inscription d'Ilumetri® (tildrakizumab) sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux et collectivités. Ce médicament biologique (anticorps monoclonal à haute affinité IL-23p19) est disponible pour la prise en charge des patients adultes atteints de psoriasis en plaques sévère candidats à une thérapie systémique biologique.

L'accord signé avec le CEPS fait suite à l'avis favorable au remboursement d'Ilumetri® du 3 juin par la Commission de la transparence, avec un service médical rendu « important ».

Le périmètre de remboursement d'Ilumetri® est restreint, comme les autres traitements biologiques du psoriasis cutané en France, aux patients ayant connu un échec (réponse insuffisante, contre-indication ou intolérance) à au moins deux traitements systémiques non biologiques, photothérapie, présentant une forme étendue et/ou un retentissement psychosocial important.

La prévalence du psoriasis en plaques chronique en France est d'environ 5,6 %.

« C'est une excellente nouvelle pour les patients atteints de psoriasis sévère en France, qui peuvent désormais bénéficier d'une nouvelle une solution thérapeutique sûre et pratique. Ilumetri® se distingue par une efficacité et une sécurité démontrées et durables, et améliore la qualité de vie des patients », a déclaré Alfredo Barón, Chief Commercial Officer d'Almirall. « Nous sommes heureux d'avoir pu trouver un accord avec les autorités françaises à l'échelle nationale, permettant d'ouvrir un accès durable à ce traitement biologique», a-t-il ajouté.

Ilumetri® est le premier médicament biologique commercialisé par Almirall. Depuis son approbation par L'EMA en novembre 2018 ; il apporte une nouvelle alternative thérapeutique importante dans une stratégie rotationnelle de prise en charge, fondée sur des données de sécurité observées sur la plus longue période parmi les IL23p191,

Ilumetri® est remboursé dans 10 pays en Europe, récemment en Belgique et Italie.

Le tildrakizumab est administré par injection sous-cutanée. Son schéma posologique pratique, avec seulement 4 injections par an en traitement d'entretien - apporte facilité et qualité de vie pour les patients, et à terme satisfaction et meilleure observance.

