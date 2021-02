Almirall et MC2 Therapeutics concluent un accord de licence, de collaboration et de commercialisation concernant les droits européens sur Wynzora® Cream pour le traitement du psoriasis en plaques

- Dans le cadre de cette collaboration, Almirall commercialisera Wynzora® Cream pour le traitement du psoriasis en plaques en Europe, et MC2 Therapeutics sera responsable de la fabrication et de l'approvisionnement

- MC2 Therapeutics et Almirall s'associent pour faire de Wynzora® Cream un produit topique de pointe pour le psoriasis en plaques en Europe

- Dans un vaste essai clinique européen de phase 3 (n=490), Wynzora® Cream a démontré une grande efficacité avec un succès thérapeutique du traitement selon l'échelle PGA de 51 % et une meilleure commodité de traitement[1]

- La demande d'autorisation de mise sur le marché (DAMM) de Wynzora® Cream en Europe a été déposée et l'approbation est attendue cette année

BARCELONA, Espagne et COPENHAGUE, Danemark, 19 février 2021 /PRNewswire/ -- Almirall S.A. (BME: ALM), une entreprise biopharmaceutique mondiale, et MC2 Therapeutics, une entreprise pharmaceutique à vocation commerciale qui développe un nouveau standard pour les traitements topiques dans les maladies auto-immunes et inflammatoires chroniques, ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord par lequel MC2 Therapeutics accorde à Almirall les droits européens exclusifs de commercialisation de Wynzora® Cream pour le traitement du psoriasis en plaques. En échange, MC2 Therapeutics recevra un paiement initial et des paiements d'étapes jusqu'au lancement pour un total de 15 millions d'euros, puis d'importants paiements d'étape et des royautés à deux chiffres liés aux ventes européennes de Wynzora® Cream. Almirall et MC2 Therapeutics s'associent pour faire de Wynzora® Cream un produit topique phare pour le traitement du psoriasis en plaques en Europe - un marché qui représente actuellement un volume de vente de plus de 25 millions d'unités par an[2]. Le marché constitue une formidable opportunité pour Wynzora® Cream car le segment des combinaisons de calcipotriène et de dipropionate de bétaméthasone représente environ 35 % des volumes, et des ventes annuelles supérieures à 300 millions de $.[2]

Wynzora® Cream (50 µg/g de calcipotriol et 0,5 mg/g de bétaméthasone sous forme de dipropionate) a reçu l'approbation de la FDA américaine le 20 juillet 2020. Wynzora® Cream est actuellement en cours de revue en Europe, supporté par deux essais de phase 3[1], y compris un essai européen contre un comparateur actif (Dovobet/Daivobet® Gel). Le succès du traitement en terme d'éfficacité selon l´échelle PGA (Physician Global Assessment) défini comme une diminution d'au moins deux points du score PGA pour atteindre l'élimination ou presque de la maladie à la semaine 8 était de 51 % pour Wynzora® Cream contre 6 % pour le véhicule (p<0,0001).

Le score de satisfaction au traitement en terme de commodité selon l'échelle PTCS du psoriasis (Psoriasis Treatment Convenience Scale) était supérieur à celui de Dovobet/Daivobet® Gel. Grâce à la technologie PAD™ de MC2 Therapeutics, Wynzora® Cream a été conçu pour offrir aux patients une nouvelle option de traitement dans leur vie quotidienne en combinant les trois éléments essentiels d'un traitement topique dans un seul produit, à savoir une grande efficacité, un profil de sécurité favorable et un confort d'utilisation.

Mike Mcclellan, Directeur financier et Directeur général par intérim a déclaré : « Nous nous réjouissons de cet accord conclu avec MC2 Therapeutics. Wynzora® Cream a démontré des améliorations importantes de la clairance cutanée des patients atteints de psoriasis. C'est le complément parfait à notre portefeuille en croissance de médicaments pour le psoriasis, qui comprend de multiples options de traitement et couvre tout le spectre de la maladie. Nous sommes heureux de pouvoir bientôt proposer ce nouveau traitement topique aux dermatologues européens et à leurs patients ».

Jesper J. Lange, Directeur général de MC2 Therapeutics, a commenté : « Nous sommes ravis de nous associer à Almirall, une entreprise réputée qui possède une grande expertise en dermatologie et dans le psoriasis, et dont l'objectif est de mieux répondre aux besoins des patients. En associant l'excellence des opérations commerciales d'Almirall à l'engagement de MC2 Therapeutics à garantir le déploiement mondial de Wynzora® Cream, nous assurerons, dès son approbation, le lancement fort de Wynzora® Cream, pour le bien-être des nombreux patients qui vivent avec le psoriasis en plaques et pour les professionnels de santé qui les soignent. Nous pensons que la combinaison unique d'une efficacité clinique incontestable, d'un profil de sécurité favorable et d'un confort de traitement sont des éléments clés pour améliorer l'observance du traitement et la satisfaction générale des patients dans le cadre réel d'un traitement topique du psoriasis en plaques ».

À propos du psoriasis en plaques

Le psoriasis est une maladie chronique courante non contagieuse, sans cause ni remède précis. L'impact négatif du psoriasis en plaques sur la vie des personnes peut être immense car il affecte l'apparence de la peau avec des plaques rouges et squameuses. Le psoriasis touche des personnes de tous âges, et dans tous les pays. La prévalence déclarée du psoriasis en Europe varie entre 0,6 % à 6,5 %, avec une moyenne d'environ 3 % de la population[3],[4] , ce qui fait du psoriasis un grave problème mondial avec plus de 100 millions de personnes touchées dans le monde.[5] Les poussées de psoriasis peuvent être imprévisibles et les comorbidités sont courantes, notamment l'arthrite, les maladies cardiovasculaires, le syndrome métabolique, les maladies inflammatoires de l'intestin et la dépression.[4]

À propos de Wynzora® Cream

Wynzora® Cream (50 µg/g de calcipotriol et 0,5 mg/g de bétaméthasone sous forme de dipropionate) est à l'étude en Europe comme traitement topique du psoriasis en plaques chez les adultes. Wynzora® Cream est basé sur la technologie PAD™, qui permet de formuler une crème aqueuse à base de calcipotriol et de bétaméthasone sous forme de dipropionate, et une libération optimale des principes actifs dans le tissu cible. Wynzora® Cream a été approuvé aux États-Unis par la FDA américaine le 20 juillet 2020.

À propos d'Almirall

Almirall est une entreprise biopharmaceutique mondiale centrée sur la santé de la peau. Nous collaborons avec des scientifiques et des professionnels de santé pour répondre aux besoins des patients grâce à la science et améliorer ainsi leur vie. Notre noble objectif est au cœur de notre travail : « Transformer le monde des patients en les aidant à réaliser leurs espoirs et leurs rêves d'une vie saine ». Nous investissons dans des produits de dermatologie médicale différenciés et révolutionnaires pour apporter nos solutions innovantes aux patients qui en ont besoin.

L'entreprise fondée en 1943 et dont le siège social est situé à Barcelone, est cotée à la bourse espagnole et membre de l'IBEX 35 (BME : ALM). Tout au long de ses 77 ans d'histoire, Almirall a concentré tous ses efforts sur les besoins des patients. Actuellement, Almirall est directement présente dans 21 pays et a conclu des accords stratégiques dans plus de 70, par l'intermédiaire de 13 filiales, avec environ 1 800 employés. Ses recettes totales étaient de 908,4 millions d'euros en 2019.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site almirall.com

À propos de MC2 Therapeutics

MC2 Therapeutics est une entreprise pharmaceutique privée à vocation commerciale qui s'est engagée à renforcer son rôle de leader dans le domaine des traitements topiques pour les maladies auto-immunes et inflammatoires chroniques. Notre objectif est de développer et de faire progresser les meilleures thérapies ou les plus performantes en comprenant la physiopathologie et en recherchant de nouveaux composés. Notre objectif ultime est de réduire au minimum la charge de morbidité des patients en répondant à leurs besoins non satisfaits.

Grâce à la technologie PAD™, nous introduisons une nouvelle norme d'expérience en matière de traitements topiques au profit des patients, des médecins, des payeurs et des sociétés. Notre pipeline innovant comprend des médicaments candidats pour traiter le prurit urémique, la sclérose des lichens, le syndrome de Sjögren, la sécheresse oculaire, la rosacée oculaire et la dermatite atopique.

Pour en savoir plus sur le MC2 Therapeutics Group, rendez-vous sur le site www.mc2therapeutics.com

Contact Almirall Corporate Communications :

Mar Ramírez

[email protected]

Téléphone : (+34) 659 614 173 Contact des relations avec les investisseurs chez

Almirall :

Pablo Divasson del Fraile

[email protected]

Tél. : (+34) 932 913 087



Contact MC2 Therapeutics : Communication d'entreprise, médias et investisseurs: Susanne Andersen Fitch +45 3131 5119 [email protected]



Bibliographie :

[1] Identifiants des essais cliniques : NCT03802344 et NCT03308799 sur Clinicaltrials.gov

[2] IQVIA MIDAS®

[3] Chandran, V., and S.P. Raychaudhuri. 2010. 'Geoepidemiology and environmental factors of psoriasis and psoriatic arthritis', J. Autoimmune, 34: J314-J21

[4] Schafer, T. 2006. 'Epidemiology of psoriasis. Review and the German perspective', Dermatology, 212: 327-37

[5] Rapport mondial de l'OMS sur le psoriasis 2016

Avertissement légal

Ce document ne contient que des informations sommaires et n'a pas la prétention d'être exhaustif. Les faits, les chiffres et les avis contenus dans ce document, en plus des données historiques, sont des « déclarations prospectives ». Ces déclarations sont basées sur les informations actuellement disponibles et sur les meilleures estimations et hypothèses considérées comme raisonnables par l'Entreprise. Ces déclarations impliquent des risques et des incertitudes qui échappent au contrôle de l'Entreprise. Par conséquent, les résultats réels peuvent être matériellement différents des résultats présentés dans ces déclarations prospectives. L'Entreprise renonce expressément à toute obligation de réviser ou d'actualiser les déclarations prospectives, les objectifs ou les estimations contenus dans le présent document afin de refléter tout changement concernant les hypothèses, les événements ou les circonstances sur lesquels ces déclarations prospectives sont fondées, sauf si la loi applicable l'exige.

Si vous souhaitez vous désabonner des communications d'Almirall Corporate, cliquez ici

Conformément au Règlement général sur la protection des données et aux réglementations locales applicables, nous vous informons que vos données personnelles sont traitées par Almirall S.A. dont le siège social est situé Ronda del General Mitre 151, 08022 Barcelone (Espagne), qui agit en tant que contrôleur conformément aux fins indiquées dans notre Politique de confidentialité. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter cette dernière sur le site https://www.almirall.com/privacy-policy ou contacter notre Délégué à la protection des données à l'adresse électronique suivante : [email protected]. PRNewswire est l'agence qui autorise vos données personnelles conformément à sa politique de confidentialité https://gdpr.cision.com/gdpr. Vous pouvez à tout moment exercer vos droits d'accès, de rectification, de suppression, d'opposition, de portabilité ainsi que de limitation du traitement de vos données dans les termes prévus par la réglementation en vigueur sur la protection des données, en adressant une demande écrite correspondante à notre adresse postale (Ronda General Mitre, 151, 08022 Barcelona, Espagne). La demande d'exercice de l'un de vos droits doit être accompagnée d'une copie d'un document d'identité officiel (identifiant, permis de conduire ou passeport). Enfin, nous vous informons que vous pouvez contacter l'Agence espagnole de protection des données et tout autre organisme public compétent pour toute réclamation dérivée du traitement de vos données personnelles.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1217694/Almirall_Logo.jpg

SOURCE Almirall, S.A.