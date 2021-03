Almirall e MC2 Therapeutics stipulano un contratto di licenza, collaborazione e commercializzazione per i diritti europei sulla crema Wynzora® per il trattamento della psoriasi a placche

In questa collaborazione, Almirall commercializzerà la crema Wynzora® per il trattamento della psoriasi a placche in Europa e MC2 Therapeutics sarà responsabile della produzione e fornitura

Grazie alla partnership tra MC2 Therapeutics e Almirall, la crema Wynzora® diventerà un prodotto topico di riferimento per la psoriasi a placche in Europa

In un grande studio clinico di Fase III condotto in Europa (n= 490), la crema Wynzora® ha dimostrato un'efficacia sostanziale con un indice PGA per il successo del trattamento del 51% e un'ottima praticità del trattamento.[1]

È stata presentata la domanda di autorizzazione all'immissione in commercio (MAA) in Europa per la crema Wynzora® e si prevede che l'autorizzazione arriverà entro quest'anno

BARCELLONA, Spagna e COPENHAGEN, Danimarca, 3 marzo 2021 /PRNewswire/ -- Almirall S.A. (BME: ALM), una società biofarmaceutica globale e MC2 Therapeutics, una società farmaceutica commerciale che sta sviluppando un nuovo standard nell'ambito delle terapie topiche per le patologie autoimmuni e infiammatorie croniche, hanno annunciato oggi un accordo con il quale MC2 Therapeutics ha concesso ad Almirall i diritti esclusivi per l'Europa alla commercializzazione della crema Wynzora® per il trattamento della psoriasi a placche. A sua volta, MC2 Therapeutics riceverà un anticipo di 15 milioni EUR sui pagamenti del lancio, in aggiunta ai pagamenti al raggiungimento di obiettivi di vendita importanti e royalty a due cifre sulle vendite in Europa della crema Wynzora®. Almirall e MC2 Therapeutics collaborano affinché Wynzora® diventi un prodotto topico di riferimento per il trattamento della psoriasi a placche in Europa, un mercato che attualmente registra un volume delle vendite annue di oltre 25 milioni di unità [2]. Il mercato rappresenta un'opportunità significativa per la crema Wynzora® in quanto il segmento del calcipotriolo e del betametasone dipropionato rappresenta all'incirca il 35% delle quote del volume e fa registrare vendite annue superiori a 300 milioni USD.2

Il 20 luglio 2020 la crema Wynzora® (50 µg/g calcipotriolo e 0,5 mg/g betametasone come dipropionato) ha ricevuto l'approvazione della FDA statunitense. La crema Wynzora® è attualmente in fase di revisione in Europa ed è supportata da due studi di Fase III1, compreso lo studio testa a testa europeo con il comparatore attivo, il gel Dovobet/Daivobet®. L'indice PGA (Physician Global Assessment) per il successo del trattamento, definito come una diminuzione di almeno due punti dell'indice PGA con remissione totale o quasi totale alla Settimana 8 è stato del 51% per la crema Wynzora® rispetto al 6% per il veicolo (p<0,0001). L'indice di soddisfazione per il trattamento sulla scala PCTS (Psoriasis Treatment Convenience Scale) è stato superiore rispetto al gel Dovobet/Daivobet®. La crema Wynzora® si avvale della tecnologia PAD™ di MC2 Therapeutics ed è stata concepita appositamente per fornire ai pazienti una nuova opzione di trattamento nella propria routine quotidiana, combinando i tre elementi essenziali di una terapia topica in un solo prodotto, vale a dire alta efficacia, profilo di sicurezza favorevole e praticità di utilizzo.

Mike Mcclellan, Chief Financial Officer (CFO) e Chief Executive Officer (CEO) ad interim ha dichiarato: "Siamo felicissimi di questo accordo con MC2 Therapeutics. La crema Wynzora® ha dimostrato miglioramenti significativi della clearance cutanea nei pazienti con psoriasi. Wynzora® si inserisce perfettamente nella nostra linea di prodotti per la psoriasi, che comprende più opzioni di trattamento in modo da coprire l'intero spettro della malattia. Siamo lieti di sapere che a breve potremo offrire questo trattamento topico innovativo ai dermatologi europei e ai loro pazienti."

Jesper J. Lange, CEO di MC2 Therapeutics, ha commentato: "Siamo felici di collaborare con Almirall, una società solida che vanta una grande esperienza in campo dermatologico, in particolare per quanto riguarda la psoriasi, e che lavora per migliorare i bisogni dei pazienti. Grazie all'unione tra l'eccellenza di Almirall nelle operazioni commerciali e l'impegno di MC2 Therapeutics per garantire una distribuzione globale della crema Wynzora®, al momento dell'approvazione, garantiremo un lancio di grande risonanza della crema Wynzora® a vantaggio dei numerosi pazienti che convivono con la psoriasi a placche e per gli operatori sanitari che li hanno in cura. Riteniamo che la combinazione esclusiva tra grande efficacia clinica, profilo di sicurezza favorevole e praticità del trattamento sia fondamentale per l'aderenza al trattamento e una migliore soddisfazione complessiva dei pazienti nel trattamento topico della psoriasi a placche in un contesto reale."

Informazioni sulla psoriasi a placche

La psoriasi è una malattia cutanea comune, non contagiosa, cronica per la quale non sono note le cause né cure. L'impatto negativo della psoriasi a placche sulla vita delle persone può essere immenso in quanto influisce sull'aspetto della pelle formando placche rosse e squamose. La psoriasi colpisce persone di tutte le età e in tutti i Paesi. La prevalenza riportata della psoriasi in Europa varia dallo 0,6% al 6,5% con una media di circa il 3% della popolazione:[3],[4] la psoriasi pertanto è un problema globale grave che colpisce oltre 100 milioni di soggetti in tutto il mondo.[5] Le riacutizzazioni della psoriasi possono essere imprevedibili e sono comuni comorbilità significative, comprese l'artrite, malattie cardiovascolari, sindrome metabolica, malattie infiammatorie intestinali e depressione.4

Informazioni sulla crema Wynzora®

La crema Wynzora® (50 µg/g calcipotriolo e 0,5 mg/g betametasone come dipropionato) è in fase di revisione in Europa come trattamento topico della psoriasi a placche negli adulti. La crema Wynzora® si basa sulla tecnologia PAD™, che consente la formulazione sotto forma di crema acquosa sia del calcipotriolo sia del betametasone come dipropionato e una somministrazione ottimale dei principi attivi nel tessuto target. La crema Wynzora® è stata approvata dalla FDA statunitense il 20 luglio 2020.

Informazioni su Almirall

Almirall è una società biofarmaceutica globale che si occupa di salute della pelle. Collaboriamo con ricercatori e operatori sanitari per affrontare i bisogni dei pazienti attraverso la scienza e migliorare così la loro qualità della vita. Il nostro lavoro si basa su un nobile proposito: "Transform the patients' world by helping them realize their hopes and dreams for a healthy life" (trasformare il mondo dei pazienti aiutandoli a realizzare le loro speranze e sogni per una vita sana). Investiamo in prodotti di dermatologia medica differenziati e all'avanguardia per portare le nostre soluzioni innovative ai pazienti che ne hanno bisogno.

La società, fondata nel 1943 e con sede a Barcellona, è quotata alla Borsa di Madrid e fa parte dell'indice IBEX 35 (BME: ALM). Nel corso dei suoi 77 anni di storia, Almirall ha sempre lavorato per soddisfare i bisogni dei pazienti. Attualmente, Almirall ha una presenza diretta in 21 Paesi e accordi strategici in oltre 70, attraverso 13 controllate, con oltre 1800 dipendenti. Nel 2019 è stato registrato un fatturato totale di 908,4 milioni di euro.

Per maggiori informazioni, visitare almirall.com

Informazioni su MC2 Therapeutics

MC2 Therapeutics è una società farmaceutica commerciale privata che si impegna a portare sul mercato nuovi prodotti topici di riferimento per patologie autoimmuni e infiammatorie croniche. La società ha lo scopo di sviluppare e rendere più efficaci le terapie migliori attraverso la comprensione della patofisiologia e la ricerca di composti innovativi. MC2 Therapeutics si pone l'obiettivo principale di risolvere i bisogni insoddisfatti dei pazienti al fine di ridurne il carico della malattia.

Grazie alla tecnologia PAD™, stiamo introducendo un nuovo standard di esperienza nei trattamenti topici a vantaggio di pazienti, medici, payer e società. La linea di prodotti innovativi di MC2 Therapeutics è costituita da potenziali farmaci nell'ambito del prurito uremico, il lichen sclerosus, la secchezza oculare da sindrome di Sjogren, rosacea oculare e dermatite atopica.

Per maggiori informazioni sul Gruppo MC2 Therapeutics, visitare www.mc2therapeutics.com

Riferimenti:

[1] Codici dello studio clinico: NCT03802344 e NCT03308799 sul sito Clinicaltrials.gov

[2] IQVIA MIDAS®

[3] Chandran, V., and S.P. Raychaudhuri. 2010. 'Geoepidemiology and environmental factors of psoriasis and psoriatic arthritis', J. Autoimmune, 34: J314-J21

[4] Schafer, T. 2006. 'Epidemiology of psoriasis. Review and the German perspective', Dermatology, 212: 327-37

[5] WHO Global report on Psoriasis 2016

Nota legale

Il presente documento comprende esclusivamente informazioni sintetiche e non intende essere esaustivo. I fatti, le cifre e le opinioni contenute nel presente documento, in aggiunta a quelle storiche, sono da intendersi come dichiarazioni previsionali. Tali dichiarazioni si basano sulle informazioni attualmente disponibili e sulle stime e ipotesi migliori che la società ritiene ragionevoli. Tali dichiarazioni comprendono rischi e incertezze che sfuggono al controllo della società. Di conseguenza, i risultati effettivi potrebbero differire materialmente da quelli riportati nelle dichiarazioni previsionali. La società rinuncia espressamente a qualsiasi obbligo di revisione o aggiornamento di qualsiasi dichiarazione previsionale, obiettivo o stima contenuta nel presente documento per riflettere eventuali modifiche di ipotesi, eventi circostanze su cui si basano dette dichiarazione previsionali, fatte salve disposizioni legali applicabili contrarie.

