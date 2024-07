Altair accueille SoftPower dans son réseau de partenaires de distribution

Un partenariat stratégique pour faire progresser le marché de la simulation en France

TROY, Mich., 15 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Altair (Nasdaq : ALTR), leader mondial de l'intelligence numérique, est heureux d'annoncer un partenariat stratégique avec SoftPower, une société qui permettra de contribuer au développement du marché de la simulation en France. En s'appuyant sur l'expertise locale de SoftPower et les solutions innovantes d'Altair, cette collaboration permettra de favoriser une nouvelle ère d'avancées technologiques et d'innovations dans le domaine de la simulation, tout en offrant un service et un support exceptionnels.

Altair is pleased to announce a strategic partnership with SoftPower, a company dedicated to helping advance the simulation market in France.

"Le partenariat avec SoftPower souligne notre engagement à façonner le futur de la simulation de pointe ", a déclaré Kimon Afsaridis, directeur général de l'Europe de l'Est et vice-président des ventes indirectes EMEA, Altair. "Cette collaboration marque une étape importante dans notre stratégie de partenariat pour la France, renforçant notre engagement à fournir un support de grande qualité à nos clients.

"Nous sommes ravis de nous associer à Altair, un leader mondial de l'intelligence numérique ", a déclaré Hossein Shakourzadeh, directeur général de SoftPower. "Grâce à notre équipe de consultants experts, SoftPower aide ses clients à développer leurs innovations en utilisant les meilleurs logiciels du marché. Ce partenariat renforce la proximité avec les clients afin de leur assurer un service exceptionnel, clé de notre succès."

Fondée en 2024 et basée à Versailles, en France, SoftPower offre des formations et des services qui s'alignent sur les solutions Altair. SoftPower soutient ses clients avec des conseils et une expertise de haut niveau qui aident les clients à adopter les nouvelles technologies en explorant les meilleurs outils de science numérique.

Altair travaille avec un réseau mondial de partenaires technologiques et de distribution. Pour en savoir plus ou pour devenir partenaire, visitez https://altair.com/altair-partners.

A propos d'Altair

Altair est un leader mondial de l'intelligence numérique qui fournit des solutions logicielles et cloud dans les domaines de la simulation, du calcul haute performance (HPC), de l'analyse de données et de l'IA. Altair permet aux organisations de tous secteurs d'être plus compétitives et de prendre des décisions plus intelligentes dans un monde de plus en plus connecté - tout en créant un avenir plus vert et plus durable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.altairengineering.fr

Contacts médias





Altair Corporate Altair Investor Relations Bridget Hagan Stephen Palmtag +1.216.769.2658 +1.669.328.9111 [email protected] [email protected]



Altair Europe/The Middle East/Africa

Charlotte Hartmann

+49 7031 6208 0

[email protected]



Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2459622/Altair_Newsroom_NR_Partner_SoftPower_Social_01.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1421069/Altair_Logo.jpg