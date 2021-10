Aluminium Dunkerque achève son refinancement

LOON-PLAGE, France, 25 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Aluminium Dunkerque Industries France SAS (anciennement Liberty Industries France SAS) a finalisé aujourd'hui le refinancement de sa dette senior, comprenant environ 235 millions de dollars (203 millions d'euros) de dette financière senior et 60 millions de dollars (52 millions d'euros) de dette de couverture. Tous ces financements, qui étaient auparavant en défaut, ont été remboursés au pair plus intérêts courus.

Le nouveau financement prend la forme d'une émission obligataire souscrite par des sociétés affiliées à American Industrial Partners Capital Fund VII, L.P. ("AIP"). Ce financement a une échéance de cinq ans, un taux d'intérêt en numéraire réduit et ne comporte pas d'amortissement obligatoire. Il comprend également une contribution supplémentaire au fonds de roulement pour répondre aux besoins opérationnels de la société et de ses filiales.

Guillaume de Goÿs, Président Directeur Général d'Aluminium Dunkerque Industries France SAS, a déclaré : "Ce refinancement par AIP est une bonne nouvelle, car il stabilise complètement la structure de notre capital et fournit un apport en fonds de roulement supplémentaire nécessaire. Entre autres avantages, il permettra à toutes les sociétés d'Aluminium Dunkerque en France de clôturer leurs comptes, comme il se doit. Nous opérons dans une industrie volatile qui requiert une structure financière stable pour assurer le succès opérationnel à long terme."

Amélie Hennion, Directrice Générale d'Aluminium Dunkerque SAS, a ajouté: "Ce refinancement majeur, que AIP a livré en 22 jours, ainsi que la confirmation du paiement d'une prime PEPA au personnel et intérimaires la semaine dernière, ouvrent un nouveau chapitre pour Aluminium Dunkerque dans ses relations avec ses clients, ses fournisseurs et ses employés, ainsi qu'avec l'État français."

Par ailleurs, la société a annoncé que les changements de dénomination suivants avaient été réalisés:

"Liberty Industries France SAS (FR)" est désormais "Aluminium Dunkerque Industries France SAS (FR)"

"Alvance Aluminium Dunkerque SAS (FR)" est désormais "Aluminium Dunkerque SAS (FR)"

"Alvance Aluminium Service SAS (FR)" est désormais "Aluminium Dunkerque Service SAS (FR)"

"Liberty France Industries 1 SA (LUX)" est désormais "Aluminium Dunkerque Industries 1 SA (LUX)"

"Liberty France Industries 2 SA (LUX)" est désormais "Aluminium Dunkerque Industries 2 SA (LUX)".

À propos d'Aluminium Dunkerque : Fondée en 1991, Aluminium Dunkerque est la plus grande électrolyse d'aluminium de l'U.E, spécialisée dans la fabrication de plaques et de lingots d'aluminium, utilisés dans les secteurs du transport, de l'automobile, de l'emballage, et de la construction. Aluminium Dunkerque Industries France SAS (FR) est la société holding responsable du financement de l'entreprise. Aluminium Dunkerque SAS (FR) et Aluminium Dunkerque Service SAS (FR) sont les sociétés d'exploitation qui possèdent les actifs, emploient la main-d'œuvre et traitent avec les clients et les fournisseurs. Aluminium Dunkerque est détenue à 100 % par une filiale d'American Industrial Partners Capital Fund VII, L.P. Pour plus d'informations sur Aluminium Dunkerque, visitez le site www.aluminiumdunkerque.fr

À propos d'AIP : American Industrial Partners (AIP) est une société d'investissement qui accompagne des sociétés industrielles opérant sur les marchés nationaux et internationaux. Profondément ancrée dans l'économie industrielle, AIP est active dans le domaine du private equity (ou capital-investissement) depuis 1989. À ce jour, AIP a réalisé plus de 100 transactions et gère actuellement plus de 7 milliards de dollars d'actifs pour le compte d'institutions financières. Parmi plus de 20 sociétés du portefeuille d'AIP figure Commonwealth Rolled Products de Lewisport, Kentucky, un leader dans le domaine des produits en aluminium laminé destinés aux marchés de l'automobile et des alliages courants aux États-Unis. Pour plus d'informations sur AIP, visitez le site www.americanindustrial.com.

