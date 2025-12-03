Ambius dévoile sa collection Noël 2025 pour les entreprises

Ambius est partenaire de l'opération "Père Noël verts", une initiative du Secours Populaire. Dans le cadre de cet engagement solidaire, nos équipes mobilisent leur expertise en décoration pour aménager et végétaliser l'espace dédié à l'événement, contribuant ainsi à créer un environnement festif pour les familles bénéficiaires.

« La magie ne s'improvise pas : on conçoit nos collections dès janvier, on shoote en mai, on lance commercialement en septembre pour garantir des installations fluides à l'automne. Notre promesse : un Noël sans friction et 100 % sur-mesure dans le respect de la QVT et des contraintes de chaque site. »

— Thibault Desquaires - Directeur National Ambius France. chez Ambius France

Une collection structurée, 100 % entreprise

8 thèmes exclusifs : Nuit Étoilée, Évasion Boréale, Lumière Poudrée, Légende de Noël, Noël Royal, Plaisir Scintillant, Monocouleur Rouge, Monocouleur Or . Les thèmes s'adaptent aux espaces (accueils, open spaces, retail, hôtellerie) et se déclinent en comptoirs, couronnes, vases décorés, poinsettias, jacinthes …

: . Les thèmes s'adaptent aux espaces (accueils, open spaces, retail, hôtellerie) et se déclinent en … Deux familles de sapins : artificiels (10 tailles de 60 cm à 4,25 m , verts ou enneigés, avec ou sans LED intégrées) et naturels (9 tailles de 1,50 m à 6 m ). Guirlandes LED , packs "cadeaux/premium" et mise en scène de pied en option.

: (10 tailles de , verts ou enneigés, intégrées) et (9 tailles de ). , et en option. Service clé en main : diagnostic, livraison et mise en place, démontage à la date souhaitée ; la formule location-entretien couvre aussi le remplacement si nécessaire.

Eco-responsabilité & solidarité, sans compromis opérationnel

Les sapins artificiels proposés par Ambius sont réutilisables et recyclables ; ils ne perdent pas leurs aiguilles , résistent aux courants d'air/chauffage et sont intrinsèquement ignifugés (à l'inverse des naturels traités par sprays). Évitent la monoculture et l'incinération (jusqu'à 90 % des sapins naturels en fin de saison).

proposés par Ambius sont et ; ils , résistent aux courants d'air/chauffage et sont (à l'inverse des naturels traités par sprays). et (jusqu'à des sapins naturels en fin de saison). Solidarité : en fin de cycle, Ambius donne des sapins à son partenaire Secours populaire et contribue à l'opération « Les Pères Noël Verts ».

Options "expérience" : olfactif & gourmandises

Pour compléter l'ambiance : diffuseurs de parfum (ex. Blue Wood : bois de santal, cèdre, mousse de chêne, patchouli, gaïac fumé) et corbeilles de fruits de Noël (5 kg : clémentines, litchis, kiwis, agrumes, fruits, confiseries).

À propos d'Ambius France

Avec plus de 50 ans d'expertise, Ambius France conçoit et entretient des aménagements végétaux intérieurs et extérieurs pour les entreprises (plantes, murs et cadres végétaux, cloisons vertes), et propose des décorations saisonnières (dont Noël), des services complémentaires (parfums d'ambiance, corbeilles de fruits), principalement en location-entretien. En Île-de-France, 30 collaborateurs accompagnent ≈700 clients/an et transforment les fêtes de ≈170 clients chaque année. Ambius est une société du groupe Rentokil Initial.

Contact presse : Loïc Bremme [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2837800/Ambius_Noel.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2837635/5654404/Ambius_Logo.jpg